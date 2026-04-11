張曼玉嘆米芝蓮高級晚餐吃得津津有味　親揭飲食喜好不在乎平貴

現年61歲的影后張曼玉早年移居歐洲後鮮有參與幕前演出，近年過着半退休生活，甚少出席公開活動，直到去年張曼玉再度回歸大眾視野，積極經營小紅書分享生活點滴。她曾分享為聖誕節買禮物，期間更去到平價連鎖運動用品店購物，獲網民大讚貼地。她又分享了在法國波爾多（Bordeaux）的郊外採摘無花果，以及加建花園的經過，展示她洗盡鉛華、享受簡樸大自然生活的真實一面。還有她在香港看BLACKPINK巡唱，以及在馬年大年初一同大家拜年，分享帶狗狗去看燈飾展覽，生活充實又有趣。

張曼玉素顏都好靚。(張曼玉小紅書)

張曼玉積極經營社交網。(張曼玉小紅書)

品嚐米芝蓮高級菜式一臉幸福

昨晚，張曼玉又更新了她的近況，上載了一條她去品嚐米芝蓮高級美食的vlog，以「晚餐，是一天最開心的時刻」為標題，發文寫道：「我想很多人都會同意，享受美食絕對是人生一大樂事！我非常珍惜每一餐，無論是平民小店還是名貴佳肴。只要味道好，我都能吃得津津有味。身邊很多朋友都說，我是個不挑食又懂得「惜食」的人。一日三餐中，我最期待的就是晚餐。有時留在家中靜靜品嘗，有時則與好朋友一起共度晚餐。在香港我有很多喜歡的餐廳都會經常去，但偶爾也喜歡發掘新驚喜。這次為了幫朋友慶生，特別選了一家從未去過的米其林餐廳，整體的用餐體驗真的非常棒！各位玉寶寶，你們也有自己最喜歡的餐廳嗎？也請和我分享一下吧，讓我有機會也可以去嘗試一下 」，分享了她對美食的追求以及享受美食的感受。片中可見張曼玉真是吃得相當滋味，流露一臉滿足和幸福。

張曼玉為好友慶生。(小紅書截圖)

張曼玉品嚐米芝蓮美食。(小紅書截圖)

張曼玉品嚐米芝蓮美食。(小紅書截圖)

張曼玉吃得好滋味。(小紅書截圖)

張曼玉吃得好滋味。(小紅書截圖)

張曼玉好滿足。(小紅書截圖)