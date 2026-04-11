崔碧珈極富貴投資7位數摩納哥辦電影節　避談與Rocky是否仍是朋友

現年37歲的性感女星崔碧珈（Anita），近日因與破產兼離婚的鄭健樂（Rocky）爆出戀情糾紛而成為焦點。面對Rocky公開短訊截圖證實情侶關係，崔碧珈採取強硬態度，發長文暗指對方誇大及虛構親密情節。儘管網民言論一面倒支持Rocky，直指女方「收兵」，但出身富裕的崔碧珈一於少理，昨晚（10日）在社交平台宣佈進軍國際，豪擲七位數在摩納哥創辦首屆「高影國際電影節」。

崔碧珈上載與Rocky做Gym合照，曾經是甜蜜嘅一對。（ig@anitachui）

崔碧珈被公開與Rocky私人對話截圖，不滿指有誇大及虛構親密情節。。（受訪者提供）

崔碧珈曾到日本沖繩渡假，在沖繩街頭性感大解放，逼爆傲人上圍幾乎撐開長裙上身！（崔碧珈IG圖片）

愛瑪仕包包。（ig@anitachui）

電影節選址百年古蹟戲院

崔碧珈近年將事業重心轉向歐洲，更由幕前跨界擔任電影監製。由她創辦的「高影娛樂」宣佈，將於2026年6月與香港上市公司「文化傳信」合作，在歐洲摩納哥舉辦首屆「高影國際電影節」（GSIFF）。崔碧珈接受《香港01》訪問時透露，該項目已籌備三至四年，投資額高達七位數字，並將於擁有近百年歷史的經典場館「Cinéma des Beaux-Arts」舉行放映活動。她更曬出與影院第三代傳人亞瑟·特雷埃（Arthur Tréhet）的合照，她以短訊回覆表示：「唔可以話係朋友，係生意夥伴，佢係我呢個GSIFF電影節喺摩納哥戲院舉行，第三代傳人，即係呢個戲院嘅老闆。」

崔碧珈曬出與影院第三代傳人亞瑟·特雷埃（Arthur Tréhet）的合照。（ig@anitachui）

崔碧珈投資7位數摩納哥辦電影節，並在這座擁有近百年歷史的經典場館舉行。（ig@anitachui）

與Rocky關係降至冰點 避談昔日舊情

雖然事業得意，但崔碧珈與 Rocky 的感情瓜葛卻演變成隔空罵戰。Rocky 為自證清白而非「痴漢」，不惜公開親密短訊，引發網民熱議。面對外界對其「收兵」的質疑，崔碧珈被問與Rocky現在是否仍是朋友關係，她僅冷淡表示：「不回應，謝謝🙏」 。

崔碧珈避談與Rocky是否仍是朋友。（facebook@Rocky Cheng）

億萬千金生活富貴 演藝轉型做出品人及監製

被傳媒稱為「億萬富家千金」的崔碧珈，家境富裕，父親從事金融生意。24歲時獲前經理人黃柏高和導演錢國偉賞識主演電影《辣警霸王花》，憑藉火辣形象上位，2018 年更開始在法國參與影視製作。她首部監製的電影《Follia》製作長達五年，她更客串其中一個角色，飾演精神科醫生，而電影則在莫斯科國際電影節舉行首映。近年她的生活品質越見奢華，不但出入高級餐廳、大曬名牌手袋、坐飛機頭等艙旅行照，更計劃在巴黎置業。

崔碧珈首部監製的電影《Follia》製作長達五年，（ig@anitachui）

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戲中客串飾演精神科醫生。（劇照）

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