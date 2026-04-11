李幸倪Gin Lee認曾與王雙駿開會　聞張敬軒IG取消追蹤：了解咗先

李幸倪（Gin Lee）今日（11/4）出席ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜年度推介25/26》記者會。她接受《香港01》訪問時，坦言以平常心應對，想攞獎但更想參加此次盛事。



李幸倪Gin Lee透露上月曾與王雙駿開會。（葉志明 攝）

想出席CHILL CLUB

Gin Lee表示：「其實我而家仲未知可唔可以出席，因為公司有大project，我都爭取緊。（再攞女歌手就係冧莊）就好開心㗎啦！我個心絕對想嚟支持，無論有冇獎。」記者笑言她可以「壓軸」出場：「我個心係非常之想出席。」

同公司大騷撞期

談到王雙駿辭任群星騷音樂總監一事，Gin Lee表示知道消息後也頗為意外。「我自己嗰part由上個月開始，開會講做啲乜嘢，就同製作團隊，主要嘅人物開咗會，一路都係進行緊，嚟緊就繼續開會啦，之後開始採排。同埋做呢個騷嘅本質，原意係想大家開開心心。」

李幸倪Gin Lee坦言好想出席CHILL CLUB頒獎禮。（葉志明 攝）

王雙駿辭任群星騷音樂總監：自己都好驚訝

Gin Lee續說：「發生呢件事，我都未有機會了解更多，但係我自己都好驚訝。（王雙駿指他沒有與歌手接觸）其實我唔係好清楚點解會咁樣講，但係我可以代我自己講，就係我係有同佢開過會。面對面一次，之後仲有透過同事去傾。線上就係透過公司溝通，但係牽涉嘅公司藝人好多，都要透過同事統一發放資訊。我覺得都係好正常嘅操作。」不過Gin Lee就表示臨時換人後，並不擔心自己表現會受影響。問及會由誰接手，Gin Lee則賣關子：「到時就會知。」

李幸倪Gin Lee坦言好想出席CHILL CLUB頒獎禮。（葉志明 攝）

張敬軒。（資料圖片/陳順禎攝）

軒公unfollow圈中友：我今朝睇到threads先見到

張敬軒（軒公）忽然為昔日言論作品致歉，兼任保安局正向項目導師，更unfollow了不少圈中好友，訪問中談及此事，她回答：「我今朝睇到threads先見到，就一路做嘢到而家，都未有時間去真正了解件事，所以暫時就係同大家知道嘅嘢差唔多。要了解咗先。」