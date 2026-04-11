Amy Lo盧慧敏「復活」《夜王》導演版登場　角色被剪走變彩蛋！

Amy Lo（盧慧敏）今日（11/4）出席ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜年度推介25/26》記者會。Amy Lo笑言自己的回答「官腔」：「入咗圍都係一個肯定，好開心，因為今日見到好多新人，自己覺得入圍已經係一個ending。」



Amy Lo盧慧敏「復活」！（葉志明 攝）

Amy Lo盧慧敏將於《夜王》導演版登場。（葉志明 攝）

有入圍就好開心

有記者問到，目標是什麼？她笑說：「就係繼續入圍，同埋多啲作品，拍嘢同埋各樣。」續問會否向唱作人方向進發，她坦言自己未夠級數：「出面有好多好勁嘅人，想再磨利啲把刀先。」

Amy Lo盧慧敏個角色變咗彩蛋！（葉志明 攝）

「首次」登場《夜王》

《夜王》將會加推導演版，原來Amy Lo一早就已經參演該劇，並於今次導演版正式兼首次登場。「其實我冇諗過會有呢個版本，因為我覺得冇咗，咁就唔緊要啦，下次有機會再合作啦，但係點知反應好好，就令到呢套電影有得上映，同埋有一個我嘅出現。」她也呼籲，除了她會出場，也有十分多其他演員的精彩鏡頭，不容錯過。

Amy Lo盧慧敏個角色變咗彩蛋！（葉志明 攝）

角色意外變彩蛋

有記者問她的角色細節，她回答：「哈哈，講唔講得㗎？」記者表示，Amy Lo的角色意外變成了一個彩蛋角色，她回應：「係呀，我覺好好呀！好感恩。有嗰種失而復得嘅感覺，但係拍嘢好多時點樣剪，都有唔同嘅嘢去接受。我諗《夜王》有第二次放映，所有人都好開心，就好似有第二個life（生命），再一次延續《夜王》嘅生命。」

Amy Lo盧慧敏真係好高！（葉志明 攝）

Amy Lo盧慧敏真係好高！（葉志明 攝）