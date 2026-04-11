鄭杞瑤企Amy Lo隔籬feel到有氣場　拍片貼「大山婆」標籤接受自己

鄭杞瑤（Kylie C.）今日（11/4）現身ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜年度推介25/26》記者會，但並非以主持、藝人身份，而是以新人歌手的身份亮相。早年鄭杞瑤「轉行」做歌手出新歌，上年更推出了《只得一半》及《可憐之人》兩首新歌。



鄭杞瑤（Kylie C.）已經出咗兩隻歌。（葉志明 攝）

鄭杞瑤（Kylie C.）已經出咗兩隻歌。（葉志明 攝）

鄭杞瑤（Kylie C.）話企喺Amy Lo隔籬，覺得佢好大氣場。（葉志明 攝）

鄭杞瑤「轉工」唱歌

鄭杞瑤接受《香港01》訪問表示：「作為女新人企喺Amy Lo隔籬，佢個氣場好勁，哈哈。上年第一首單曲6月份出，而家都未夠一年，所以仲喺好多嘢要學。（做女新人感覺係點？）其實入咗行4年，但係作為女新人係一個新領域，比起一開始個緊張感，雖然第三年開始冇咗，但係希望同大家做到新朋友啦。」

鄭杞瑤（Kylie C.）在1月因傷停工休息。（葉志明 攝）

鄭杞瑤（Kylie C.）在1月因傷停工休息。（葉志明 攝）

因右耳失聰急停工

早前鄭杞瑤表示因健康問題而宣布停工，她也提到1月因為右耳失聰：「咁啱就係《可憐之人》錄完音，所以都擱置咗成個月先錄到第二次。feel到今次大病再搵返自己多啲，同埋更加做自己。」而現在右耳已回復9成聽力。

鄭杞瑤（Kylie C.）。（葉志明 攝）

曾感迷失討好迎合別人

最近鄭杞瑤在個人社交平台分享一條短片，片中她將一些標籤貼在身上。訪問中，她解釋這些標籤皆有含意，也參考了一位外國藝人。「我覺得之前自己好迷失，好多嘢覺得大家鍾意，好想迎合呢個世界，其實我覺得而家做返自己先舒服。」某些標籤寫上了「大山婆」等字句，她坦言：「其實啲label係上網睇人點樣講我，再寫返啲人點形容，你Google係咩就係咩，咁但係我會接受，因為佢已經係同我一體，但係我知自己係咩。」