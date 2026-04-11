崔碧珈遭網絡欺凌不忿私隱被公開　擬法律追究Rocky四字回應

58歲「大隻Rocky」鄭健樂與37歲「性感女神」崔碧珈的戀情羅生門越演越烈。Rocky早前接受訪問時，為自證並非「痴漢」，公開了兩人的WhatsApp對話截圖，親證曾有過一段為期兩個月的「崔樂戀」。此舉疑似觸動女方神經，崔碧珈沉默數日後，今日（11日）在IG限時動態連發多帖，貼出有關「起底」及「侵犯私隱」的法律條文，字裡行間火藥味十足，疑要向Rocky追究法律責任。

崔碧珈今日回覆《香港01》查詢，問是否控告Rocky？她表示：「唔好意思, 因為已經交咗俾律師進入司法程序, 所以呢一刻唔方便回應太多喔, 謝謝關心☺️」。致於Rocky則無奈表示：「唔會開心😅」。

崔碧珈昨日打破沉默回應戀情。（ig@anitachui）

崔碧珈一開始上載與Rocky做Gym合照，引發連串風波。（ig@anitachui）

Rocky忽然高調宣布戀情，更新facebook感情狀況，透露與崔碧珈戀愛中！（facebook@Rocky Cheng）

連發法律條文警告 崔碧珈：體面應留給過去

崔碧珈在IG限時動態以灰色背景、白底黑字寫下：「請自重，並尊重法律」，矛頭直指近日公開私人訊息的行為。她隨後貼出詳細的法律資訊，列明香港在2021年修訂的《個人資料（私隱）條例》第64條，指明未經同意披露個人資料（包括WhatsApp內容、電話或私人生活細節），意圖造成傷害即屬違法，最高可處罰款100萬元及監禁5年。

除了刑事責任，她亦引用《香港人權法案》提及民事侵權及誹謗，指對方披露內容若涉及斷章取義或抹黑名譽，當事人有權控告。崔碧珈在長文中強調，不願為了辯解而展示證據，因為她相信「體面應留給過去」，並希望將公共資源留給作品與夢想。

崔碧珈在 IG Story 以灰色背景、白底黑字寫下：「請自重，並尊重法律」，矛頭直指近日公開私人訊息的行為。（ig@anitachui）

細列法律條文。（ig@anitachui）

網民一面倒撐男方

自Rocky公開戀情始末後，網民評論幾乎一面倒支持男方，認為男方只是想拿回公道，而非存心傷害。面對排山倒海的輿論壓力，崔碧珈在IG限時動態上載一段彈琴短片，一臉落寞，感性地寫道：「文字是有重量的，它可以成為照亮別人的光，也可以成為傷害人的利刃。願我們都能在按出發送鍵之前，多一點同理心。世界已經很複雜了，溫柔待人，其實也是在溫柔待己。願每顆心都能被善意對待。 」並加上「#選擇善良」、「#停止欺凌」等標籤，似在暗示自己才是受害者。

Rocky直言唔開心。（ig@rockychengofficial）

崔碧珈疑遭網絡欺凌。（ig@anitachui）

有網民在崔碧珈帖文下留言。（facebook@anitachui）

兩月情緣變法律風波 關係徹底破裂

這段「父女戀」去年因健身結緣，僅維持短短兩個月便因外界壓力及誤會分手。原本 Rocky期望崔碧珈將他的社交平台解封後能重拾舊歡，如今卻引發另一場法律風波。崔碧珈在帖文中強調：「從來沒打算把幸福隱藏，將來倘若幸福真的降臨在我身上，必定會在彼此尊重與共識下，由我親自和大家愉快地分享。」

崔碧珈打破沉默回應戀情。（ig@anitachui）

崔碧珈表示：「對於近日在不知情的情況下，再次被單方面披露並跨大甚至描繪了一些虛構親密情節，一而再被動地再次過度解讀私人舊事。因我在數月前完整交代，這次決定不再作任何解釋。」（facebook@anitachui）