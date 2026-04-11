芯駖@COLLAR重現《夜王》名場面？　網民集氣想睇用舌頭打結

COLLAR 7位成員沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy）、邱彥筒（Marf）、李芯駖（Sumling）及陳泳伽（Winka）齊集，今日（11/4）出席ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜年度推介25/26》記者會。



COLLAR 7位成員沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy）、邱彥筒（Marf）、李芯駖（Sumling）及陳泳伽（Winka）齊集。（葉志明 攝）

COLLAR裝扮可圈可點。（葉志明 攝）

全黑上陣低調地性感

相較於以往打扮，今次COLLAR 7位成員就可稱是「低調地性感」，一身黑色打扮搭配長boots，王家晴和李芯駖就低胸示人，而蘇雅琳和陳泳伽則賣香肩，各有特色。COLLAR接受傳媒訪問時，也不忘拉票。「我哋都係組合獎，同各個獎項，都係希望可以上台表演，呢個係最開心嘅事。」談到Day許軼入圍「年度新人女新人」，她直言緊張：「因為今年都有好多女新人，因為我覺得女仔特別多人。」

Marf直言「最大對手」就係自己

Marf邱彥筒和Winka陳泳伽雙雙入圍「年度女歌手」，她們均表示以「可以上台表演就開心」為目標。記者問道，覺得誰是最大對手，Marf邱彥筒就回答：「我自己。永遠最大對手就自己，學緊點樣同自己相處，了解自己多啲就傾情而出多啲。」Winka陳泳伽：「獎項有就開心，冇都好隨緣。」

芯駖重現用舌頭打結車厘子柄？

有記者問，Sumling李芯駖會不會重現《夜王》用舌頭打結車厘子柄，她回答：「嗰個呢，真係⋯⋯有啲難嘅，我喺入面打結冇理由擺個cam喺入面㗎嘛，我就好難表演呢件事。」Gao沈貞巧即「舉手」表示，自己識「論」雞翼骨：「細個好想練成個出返嚟。」Ivy蘇雅琳又分享「進食習慣」，指自己會咬開兩邊食雞翼。

好多人想睇芯駖@COLLAR用舌頭打結車厘子柄。（葉志明 攝）

沈貞巧（Gao）（葉志明 攝）

許軼（Day）（葉志明 攝）

邱彥筒（Marf）（葉志明 攝）

陳泳伽（Winka）（葉志明 攝）

李芯駖（Sumling）（葉志明 攝）

好難得見到COLLAR咁齊人。（葉志明 攝）

好難得見到COLLAR咁齊人。（葉志明 攝）

蘇雅琳（Ivy）（葉志明 攝）