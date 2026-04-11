MIRROR缺二姜濤不適早走　軒公unfollow陳卓賢不知情：有我份㗎？

MIRROR 11位成員出席《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》記者會，但隊長Lokman因病缺席，另一焦點的姜濤在整個記者會都心不在焉，看似悶悶不樂。記者會完結後，就只剩10位成員出現，獨缺姜濤。



MIRROR 11位成員出席《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》記者會，Lokman楊樂文因病缺席，姜濤因暈車浪缺席訪問環節。（葉志明 攝）

Lokman缺席 姜濤早退

AK江𤒹生代替「兄弟」回答：「因為回南天，Lokman楊樂文有少少唔舒服。姜濤就因為回南天，同埋頭先車程頗為顛簸，所以佢都係有有少少唔舒服。」記者會以抽波形式決定講感想的秒數，MIRROR一隊將波波讓給了COLLAR，AK江𤒹生回答：「難得人哋上到嚟，所以就畀吓人講感想，因為我哋有時都講得太多。師兄梗係照顧師妹，呢單嘢梗係請飲茶啦。」

姜濤因暈車浪缺席訪問環節。（葉志明 攝）

成個記者會，姜濤都冇乜心情。（葉志明 攝）

Edan玩cosplay：希望大家冇嘔

Edan呂爵安早前在MV中以學生look出現，他打趣：「破格玩吓，希望大家冇嘔啦。都係想大家笑吓，都幾成功。」Edan的妹妹也在MV中出現，「哥哥」則表示沒有酬勞：「酬勞就係畀佢同Gordon有少少親密，掂吓男仔手仔。」他更大賣關子，表示之後有「一壇大嘢」！「佢好純真好可愛！」

軒公unfollow事件 陳卓賢：有我份㗎？

訪問中談到粉絲對於粉絲見面會的意見，他們回應：「公司聽到粉絲意見，聽到就會接納，咁下一次再搞嘅時候，一定會有啲改進嘅。」又提到張敬軒unfollow了不少圈中朋友，Ian陳卓賢：「我唔知呀，有我份㗎？咁好似都唔係好關我事。網絡世界⋯⋯我覺得大家要focus多啲喺現實世界發生嘅嘢。」

李駿傑（葉志明 攝）

邱傲然（葉志明 攝）

王智德（葉志明 攝）

邱士縉（葉志明 攝）

江𤒹生（葉志明 攝）

呂爵安（葉志明 攝）

盧瀚霆（葉志明 攝）

柳應廷（葉志明 攝）

呂爵安，柳應廷（葉志明 攝）

陳卓賢（葉志明 攝）

姜濤早走冇做訪問，有啲可惜。（葉志明 攝）

成個商場都係MIRROR fans。（葉志明 攝）

姜濤早走冇做訪問，有啲可惜。（葉志明 攝）