吳彥祖與抖音頂流男團聯動大跳掃腿舞　團播首騷令網民驚喜又期待

現年51歲的吳彥祖 (Daniel) 是一代男神，少年時代的他更是顏值逆天得足以迷倒全城女生，絕對可以用頂級神顏來形容。他自從參演了第一套電影《美少年之戀》之後便一炮而紅，亦奠定了他的男神地位。現在的他雖然已青春不再，但依然充滿魅力，比年輕時多了一份成熟男人味，至今仍擁有大批粉絲，他在內地也相當受歡迎。早已移居美國的吳彥祖，近年努力開拓內地市場，最近他就在浙江杭州參與拍攝內地綜藝節目《風華合伙人》，並與抖音頂流男團喜悅X夢幻聯動。

吳彥祖零修圖狀態。（微博圖片）

吳彥祖父女合照。（吳彥祖微博圖片）

驚喜現身男團播公司

其實在上月吳彥祖已被拍到與內地藝人董思成，於杭州出入該男團所屬的喜予文化公司，當時就有網民猜測吳彥祖是否跟抖音男團會有合作，因為該公司的男團去年也曾跟內地一線男神丁禹兮聯動，當時丁禹兮與喜悅訓練營S一起大跳熱爆的掃腿舞，引發網民熱議。這次吳彥祖與男團合作亦令網民十分期待。

內地男神丁禹兮曾與喜悅訓練營S一起大跳熱爆掃腿舞。(抖音截圖)

當時引起熱議。(抖音截圖)

吳彥祖與董思成今年3月被影到現身杭州喜悅文化公司。(好運降Lynn@小紅書)

吳彥祖與董思成今年3月被影到現身杭州喜悅文化公司。(好運降Lynn@小紅書)

吳彥祖與董思成今年3月被影到現身杭州喜悅文化公司。(好運降Lynn@小紅書)

與抖音頂流男團大跳掃腿舞

昨晚，網上終於流出了今次雙方合作的預告，片段中可見吳彥祖親自拿住兩袋外賣來到嘉悅X的直播間，表示請男團成員享用，令眾人十分驚喜。幾位男主播看見吳彥祖這位男神大駕光臨均表現得不敢相信似的，紛紛起哄。而吳彥祖就展現出一貫的親民友善作風，跟他們一起研究商量今次合作的內容，並獲喜悅X的隊長蘿蔔邀請說：「可以一起體驗下嗎？」表示想跟吳彥祖跳掃腿舞。片中吳彥祖還舉起了寫上「感謝超帥男神」的牌扁做出嘟嘴表情，又舉起雙手做出比心動作，流露可愛一面。影片的最後有他跟喜悅X齊跳掃腿舞的剪影，預告將上映一場吳彥祖團播首騷。不少網民驚訝吳彥祖都來參與團播了，表示好想看他跳舞。

吳彥祖親自為喜悅X男團送外賣。(抖音截圖)

吳彥祖親自為喜悅X男團送外賣。(抖音截圖)

喜悅X男團成員好驚喜。(抖音截圖)

喜悅X男團成員好驚喜。(抖音截圖)

喜悅X蘿蔔邀請吳彥祖一起體驗掃腿舞。(抖音截圖)

喜悅X蘿蔔邀請吳彥祖一起體驗掃腿舞。(抖音截圖)

吳彥祖舉牌裝可愛。(抖音截圖)

吳彥祖舉牌裝可愛。(抖音截圖)

吳彥祖難得賣萌。(抖音截圖)