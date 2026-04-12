「Jayden之亂」中英夾雜潮文橫掃社交平台　諷刺港媽真實育兒方式

近日全港被「Jayden之亂」的熱潮席捲社交平台，一句夾雜生硬中英的「Jayden啊，mami都叫咗你...」成為網絡潮語，除了被網民套用在日常生活，隨即引起廣泛討論，更令大家好奇究竟Jayden是誰？

近日全港被「Jayden之亂」的熱潮席捲社交平台。（IG圖片）

來自本地的兩位KOL「@matthewpwj_」及「@janicewanwan」今年2月開始拍攝一系列「典型現代香港母親」短片，諷刺港媽真實育兒方式爆紅。（IG圖片）

KOL拍Reels神還原「港媽」語氣爆紅

來自本地的兩位KOL「@matthewpwj_」及「@janicewanwan」今年2月開始拍攝一系列「典型現代香港母親」短片。兩人在片中以極不流暢又生硬的口語「港媽式中英夾雜」句式，神還原香港母親的說話風格，包括「Jayden 你宜家唔食嘢呢 mami下次就唔會帶你去呢啲restaurant食嘢喇 我哋去返樓下茶餐廳食算喇 」、「Jayden mami話帶你嚟supermarket 但係唔代表要同你買chips啊吓」等，影片引發網民共鳴，在網絡上瘋傳兼爆紅。

兩人在片中以極不流暢又生硬的口語「港媽式中英夾雜」句式。（IG/@@matthewpwj_）

神還原香港母親的說話風格。（IG/@janicewanwan）

一股「Jayden之亂」橫掃社交平台。（IG/@@matthewpwj_）

兩人以精警字句點出港媽精髓

兩人在爆紅影片中，以精警字句點出港媽的獨特育兒精髓，並寫道：「中英夾雜有助Children盡快pick up English」、「其實同你chat唔係想聽你answer me，只係想你put away your phone and take a shower」、「Mommy told you嘅一定是correct的」。另外，更以港媽強烈寄望孩子入讀名校的心願：「你是Mami的叻仔叻女 養到你咁大個唔好失禮Mami失禮屋企☺️」、「Mami聽到名校就會開眼 (DGS HKU)😋 海外留學經驗必須打鑼打鼓!!!」。

帖文更真實啲呈現了港媽強烈寄望孩子入讀名校的心願。（IG圖片）

兩人亦在IG發文點名「召喚Jayden」，諷刺祝願小朋友被「媽咪PUA完之後成為一個英文奇才」，並向網民收集「典型老母金句」。神級的語氣演繹港媽，完美呈現了香港父母的真實育兒方式及特徵。

網民大讚神還原港媽育兒方式。（IG/@@matthewpwj_）

中英夾雜揭港式育兒諷刺文化。（IG/@@matthewpwj_）

中英夾雜揭港式育兒諷刺文化

兩位KOL Matthew和Janice在片中高度還原了部分香港父母儘管英語水平有限，都要勉強在對話中塞入簡單的英文單字，語法極度不通順之餘同時自曝其短。網民大讚兩人完美演繹了港媽喜歡在公眾場合高聲線管教孩子，有意讓旁人聽見自己以雙語教育孩子的「高知識水平」方式。

片中高度還原了部分香港父母儘管英語水平有限，都要勉強在對話中塞入簡單的英文單字。（IG/@janicewanwan）

網民大讚兩人完美演繹了港媽喜歡在公眾場合高聲線管教孩子。（IG/@janicewanwan）

「Jayden」與「Hailey」是誰？

在網絡爆紅的「Jayden之亂」，令網民好奇究竟誰是曝光率極高的「Jayden」和「Hailey」。其實Jayden、Hailey並不是特定的公眾人物，而是近年香港的熱門兒童英文名。兩人在片中將「Jayden」和「Hailey」作為港孩的代名詞，並融入各種日常生活場景，包括食自助餐、去主題樂園、見親戚前、行超級市場等等，由於極度真實而獲得大批網民讚好幾瘋傳。

Jayden、Hailey並不是特定的公眾人物，而是近年香港的熱門兒童英文名。（IG/@janicewanwan）