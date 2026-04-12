炎明熹激罕低胸透視裙示人一步一驚心　多人貼身護駕盡顯地位

炎明熹（Gigi）自從離開聲夢、轉投Sony Music大中華區後，不論在歌路還是個人造型上都有突破轉變，尤其捨棄了標誌性的「齊陰頭」，改以清新成熟髮型示人，令人有耳目一新的感覺。近日剛滿21歲的她，現身澳門出席《2026微博文化交流之夜》時，其一身驚艷的性感打扮更引起網民熱議。

炎明熹轉投Sony Music大中華區後，不論在歌路還是個人造型上都有突破轉變。（IG@yiminghay）

炎明熹日前出席活動，一身打扮型格得來不失可愛。（IG@yiminghay）

炎明熹踏入21歲。（IG@yiminghay）

激罕性感示人

剛正式踏入21歲的炎明熹，近日現身澳門出席《2026微博文化交流之夜》。當晚她罕有走性感路線，以一襲低胸貼身的花花圖案晚裝裙示人。這套戰衣設計相當「有睇頭」，上身大方展示鎖骨線條和事業線，而下身則採用透視布料，令一雙長腿若隱若現，吸睛度爆燈，亮相紅地毯一刻，隨即成為焦點。網民看過視頻也紛紛大讚：「好明顯大個女啦」、「很有仙氣」、「她身材好好，好平均」、「好靚女啊」。

炎明熹日前在澳門出席活動，並以一身性感打扮示人。（小紅書截圖）

罕有騷出事業線。（小紅書截圖）

炎明熹在行走期間不時需要用手輕托胸前位置，似乎是擔心衣服移位滑落。（小紅書截圖）

「一步一驚心」頻托胸 獲工作人員貼身護駕顯地位

或許是因為晚裝剪裁過於性感，炎明熹在步行時顯得「一步一驚心」。從網民分享的現場片段可見，她在行走期間不時需要用手輕托胸前位置，似乎是擔心衣服移位滑落，顯得小心翼翼。而除了打扮吸睛，當晚炎明熹身邊全程有約4位公司同事貼身護駕，當她完成紅地毯環節後，其中兩人即緊張地上前，一人迅速遞用外套為炎明熹遮擋，另一人則仔細檢查晚裝狀況，確保萬無一失。從此可見唱片公司對這位新加盟小天后的重視，以及她現時在公司的超然地位。

一雙長腿若隱若現。（小紅書截圖）

炎明熹有多位隨身工作人員陪伴，盡現排場。（小紅書截圖）

炎明熹行完紅地毯後，一工作人員迅速遞上外套為其遮擋。（小紅書截圖）

獲頒「年度新勢力人氣歌手」

炎明熹在活動上獲得「年度新勢力人氣歌手」，並獻唱歌曲《風旅》。她發表感言時，感謝大會頒發這個獎項給她，「很開心可以在這裡見到大家，也感謝這首歌所有創作的老師們，也很感謝在場所有的粉絲朋友，也很感謝支持我的粉絲朋友們，接下來我會繼續努力的。」

另一人則仔細幫炎明熹檢查晚裝狀況。（小紅書截圖）

炎明熹獲頒「年度新勢力人氣歌手」。（小紅書截圖）