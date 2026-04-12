林夏薇榮獲微博年度人氣女演員獎　籲支持TVB重頭劇《玫瑰戰爭》

「視后」林夏薇（薇薇）憑早前熱爆劇《黑色月光》中的奸角「卓慧雲」，成功打開內地市場，再加上最近跟陳曉合作的人氣劇《大生意人》，把慈禧太后一角演得活靈活現，好評如潮，於國內人氣爆升！而昨晚（11日）薇薇在《2026微博文化交流之夜》中，獲頒發微博年度人氣女演員，演技再獲肯定，成績更上一層樓。

林夏薇跟陳曉合作的人氣劇《大生意人》，把慈禧太后一角演得活靈活現，好評如潮。

林夏薇昨晚出席《2026微博文化交流之夜》。

（左起）胡子貝、李爾晨、吳業坤、林夏薇、黃宗澤、電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、陳瀅、胡鴻鈞、丁子朗出席《2026微博文化交流之夜》。

獲大讚實力與口碑兼備

大會宣布薇薇得獎時播出她在《大生意人》的精彩片段，大讚她「演技細膩動人，角色深入民心」，是位兼備實力與口碑的演員。接著身穿一襲白色露肩Tube Dress、仙氣十足的薇薇登場領獎，並發表得獎感言。她說：「我要感謝一直以來支持我的觀眾朋友們，感謝給我機會的導演和劇組，感謝我的公司邵氏兄弟，也感謝我的一幫團隊們，在未來的日子裡我一定會繼續努力，塑造更多好的角色來回饋大家，謝謝。」

大會宣布薇薇得獎時播出她在《大生意人》的精彩片段，大讚她「演技細膩動人，角色深入民心」，是位兼備實力與口碑的演員。

身穿一襲白色露肩Tube Dress、仙氣十足的薇薇登場領獎，並發表得獎感言。

林夏薇說：「我要感謝一直以來支持我的觀眾朋友們，感謝給我機會的導演和劇組，感謝我的公司邵氏兄弟，也感謝我的一幫團隊們，在未來的日子裡我一定會繼續努力，塑造更多好的角色來回饋大家，謝謝。」

林夏薇演技再獲全國肯定。

《玫瑰戰爭》首與陳豪合作 再與楊茜堯鬥演技

今午（12日）她在社交平台發布多張當晚的靚相，並表示：「榮獲微博年度人氣女演員，是肯定，也是鼓勵。 感謝一路相伴的每一個你，所有支持與厚愛，都銘記在心。未來繼續沉澱、繼續演繹，以角色回應期待，以初心抵歲月❤️ 今年就請大家密切留意《大生意人》、《玫瑰戰爭》。」

她在社交平台發布多張當晚的靚相，並表示：「榮獲微博年度人氣女演員，是肯定，也是鼓勵。 感謝一路相伴的每一個你，所有支持與厚愛，都銘記在心。未來繼續沉澱、繼續演繹，以角色回應期待，以初心抵歲月。」

林夏薇呼籲大家密切留意《大生意人》、《玫瑰戰爭》。

《玫瑰戰爭》是TVB本年度的重頭劇，由王牌監製鍾澍佳所監製，林夏薇、楊茜堯繼《黑色月光》後再度碰頭，還有陳豪、陳展鵬、馬國明等視帝坐鎮，卡士強勁。劇情講述娛樂圈鬥爭，薇薇早前已劇透今次跟楊茜堯及首度合作的陳豪有大量對手戲，又在網上為角色黎綺雲發表宣言：「我是黎綺雲，我要的就一定是我的，《玫瑰戰爭》精彩才剛開始」、「我憑實力站上屬於我的位置，就要守住它」相信她極有可能再演反派，演技發揮空間極大，也意味著來年的《萬千星輝頒獎典禮》「最佳女主角」獎，勢必又成為她、楊茜堯，以及《正義女神》佘詩曼的大對決！

《玫瑰戰爭》是TVB本年度的重頭劇，由王牌監製鍾澍佳所監製，林夏薇、楊茜堯繼《黑色月光》後再度碰頭，還有陳豪、陳展鵬、馬國明等視帝坐鎮，卡士強勁。

薇薇早前已劇透今次跟楊茜堯及首度合作的陳豪有大量對手戲，又在網上為角色黎綺雲發表宣言：「我是黎綺雲，我要的就一定是我的，《玫瑰戰爭》精彩才剛開始」、「我憑實力站上屬於我的位置，就要守住它」相信她極有可能再演反派，演技發揮空間極大。