李嘉欣旅遊賞櫻分享靚靚自拍令人驚艷　櫻花樹下獨照幸福滿溢

現年55歲的李嘉欣是1988年港姐冠軍兼華姐冠軍，也是公認的大美人，曾迷倒不少圈中男神及城中富豪。她多年來保養得宜，即使如今已青春不再，但依然穩佔「最美港姐」席位。李嘉欣與富商許晉亨結婚後升呢成為百億闊太，與老公育有囝囝許建彤 (Jayden)，成為人妻人母的她便專心相夫教子，享受人生。她不時會於社交網更新近況，同大家分享她的生活點滴。今日她就貼出兩張她去旅遊賞櫻的靚相給大定欣賞。

李嘉欣以往的髮色。（IG@michele_monique_reis）

李嘉欣染金髮度新歲。（IG@michele_monique_reis）

老公視角低調放閃曬恩愛

李嘉欣近日趁着櫻花季，去了旅遊賞櫻，她在IG貼出兩張靚相並寫道：「Enjoying the Sakura moment #2026」不過就未有透露是到了那個國家旅遊賞櫻。李嘉欣當日穿上深藍色鏤空上衣配白色闊腿褲，相當清新。在其中一張疑似自拍的照片中，李嘉欣的靚樣可說是令人驚艷，凍齡有術，保養得宜的她，臉上肌膚白滑緊緻、完全看不出歲月又或是醫美的痕跡。而另一張她站在櫻花樹下的單人照，估計是出於她老公許晉亨的手，以老公視角拍攝老婆最靚的一面，無論構圖和攝影技術都相當不錯。雖然李嘉欣沒有交代此行是否跟老公拍拖之旅，但網民都認為他們夫妻倆是一起去旅遊，並低調地以另類手法放閃曬恩愛，幸福滿溢。

李嘉欣好靚呀。(IG圖片)