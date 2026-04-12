何超蕸人緣廣與楊千嬅情同姊妹與黎芷珊玩到大　王賢誌發文悼念

已故賭王何鴻燊與二房藍瓊纓的三女兒，信德集團執行董事何超蕸今日 (12日) 與世長辭，臨終前家人陪伴在側。由何超蕸出任執行董事的信德集團，沉痛哀悼何超蕸逝世，並附上家人通告，證實死訊。

何超蕸與父親何鴻燊。（資料圖片）

何超蕸生前與不少圈中人熟稔，賭王何鴻燊元配黎婉華是黎芷珊的姑姐，黎芷珊從小與何超蕸就是同校同學，二人由小學至中學都是同學。黎芷珊早年創業推出太陽眼鏡品牌，何超蕸亦有現身到場支持。何超蕸生前熱心公益事務，為慈善出錢出力，且經常現身時尚名人圈子，人緣甚廣的她與楊千嬅十分老友。何超蕸曾邀請楊千嬅出席東華三院的籌款活動，一起行善。楊千嬅於2010年舉辦婚宴時，何超蕸就為她擔任姊妹團，楊千嬅懷孕期間亦曾被拍到與何超蕸聚會。

楊千嬅與丁子高結婚時，何超蕸為她出任姊妹團。(fb圖片)

黎芷珊。（吳子生攝）

王賢誌曾與何超蕸一起出任東華三院董事局成員，王賢誌得悉何超蕸死訊後，於他的IG限時動態發文悼念何超蕸，寫道：「感謝您當年在東華的帶領，讓我有機會接力服務。您不只在工作上待我如摯友，更把我另一半也當作好朋友，無私分享，從不計較。我會永遠記得與您一起走過的地方、嚐過的美食、看過的世界⋯特別是緬甸那些獨特的角落，如果沒有您，我大概永遠無法深入體會。在我最困難的時候，尤其是媽媽離世，您不怕疫情、親自來送別；就算這兩年正值自己人生低潮，您也為我打氣，給予我鼓勵！這一切，我一輩子都不會忘記！願您安息，一路好走。」

王賢誌。(ig圖片)