83歲仙杜拉近照罕曝光仍保持招牌短金髮　三年前於家中跌倒惹擔憂

60年代女團始祖、曾為筷子姊妹花成員的「鬼馬歌后」仙杜拉，自1994年移居加拿大溫哥華後，便過住深居簡出的退休生活，鮮有返港公開露面。仙杜拉於2003年不幸確診乳癌，更需切除左邊乳房保命，但她一直以積極樂觀的心態抗癌；直到2023年底，她於溫哥華家中不慎跌倒，好友甄妮更透露她傷勢不輕，一度令外界相當擔憂其身體狀況。近日好友劉雅麗就特意遠飛溫哥華探望仙杜拉，只見仙杜拉仍相當精靈。

仙杜拉（右）與阿美娜組成「筷子姊妹花」，可說是香港第一代女團。（網上圖片）

活躍於70年代的女歌手仙杜拉憑電視劇主題曲《啼笑姻緣》走紅。圖為1974年專輯《 啼笑因緣 / 好彩又到Sunday 》。（龔嘉盛攝）

仙杜拉的《風雲》唱到街知巷聞。

孖劉雅麗聚舊似足兩姊妹 83歲打扮仍潮味十足

今年83歲的仙杜拉，簡直是「返老還童」的最佳人辦！《歡樂今宵》台柱劉雅麗近日於溫哥華與仙杜拉聚舊，同行友人於社交平台大晒合照，並興奮寫道：「難得EYT劉雅麗從Vegas飛來溫哥華，今晚好友席間有聊不完的舊情與新事，難得一聚，不虛此行！」相中所見，雖然仙杜拉比劉雅麗年長足足12年，但兩人合照感覺似足兩姊妹，仙杜拉不但精神飽滿有笑容，臉上亦沒有留下太多歲月痕跡，逆齡生長的神態實在令人驚歎。而其時尚觸覺也從未減退，即使已退隱多年，但仍貫徹其前衛作風，頂住一頭極搶眼的金毛短髮，配搭一副玩味十足的橙色圓框眼鏡，打扮年輕，絕不似一位年過80的老友記。

今年83歲的仙杜拉（左），簡直是「返老還童」的最佳人辦，移居加拿大深居簡出，鮮有返港！

3年前，顧嘉煇在加國舉行喪禮，仙杜拉亦有現身送他最後一程。（TVB）

仙杜拉（中）近日與EYT的劉雅麗（右二）及幾位友人在溫哥華聚會。

雖然仙杜拉比劉雅麗年長足足12年，但兩人合照感覺似足兩姊妹，仙杜拉不但精神飽滿有笑容，臉上亦沒有留下太多歲月痕跡，逆齡生長的神態實在令人驚歎。而其時尚觸覺也從未減退，即使已退隱，但仍貫徹其前衛作風，頂住一頭極搶眼的金毛短髮。

患癌果斷拒絕重建乳房 樂觀抗癌金句勉勵同路人

回顧仙杜拉2003年確診乳癌的經歷，當時醫生給予化療或手術兩個選擇，性格爽快的她第一時間決定：「不如割晒佢！」及後她更霸氣拒絕安排心理醫生及重建義乳的建議，笑言：「我覺得唔使，我又冇老公！」仙杜拉深信「開唔開心係睇你自己」，生性樂觀的她經常以金句勉勵大眾：「如果唔開心、有煩惱，啲病魔會跟住你。做人正面，乜嘢都好快走，所以一定要笑！」

回顧仙杜拉2003年確診乳癌的經歷，當時醫生給予化療或手術兩個選擇，性格爽快的她第一時間決定：「不如割晒佢！」及後她更霸氣拒絕安排心理醫生及重建義乳的建議，笑言：「我覺得唔使，我又冇老公！」（微博@汪曼玲）