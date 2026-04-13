TVB主播陳尚萱採訪潑水節被圍射膠桶笠頭　慘叫求饒：唔好淋我住

TVB新聞主播陳尚萱前日（11日）前往九龍城採訪「龍城美食潑水泰繽紛2026」活動，原本滿心歡喜感受節日氣氛，怎料竟慘遭「水災」洗禮！fb專頁「寄寓記語」分享一段長約30秒的影片，只見當時手持咪牌準備報道的陳尚萱，突然被十多名小朋友重重包圍，當中亦有抱住小孩的家長，眾人毫不客氣地拿起水槍對準她瘋狂掃射，期間更有小朋友毫不留情地舉起紅色塑膠桶「兜頭淋」再笠頭，令平時形象端莊的她瞬間變成「落湯雞」，全身濕透，場面狼狽。

先睇睇陳尚萱平時個樣。（TVB）

手持咪牌準備報道的陳尚萱，突然被十多名小朋友重重包圍。（fb@寄寓記語）

當中亦有抱住小孩的家長，眾人毫不客氣地拿起水槍對準她瘋狂掃射。（fb@寄寓記語）

被水槍狂攻舉手求饒 網民心痛指行為達欺凌級數

面對這群玩得太興奮的小孩，陳尚萱一手掩面保護自己，另一手仍緊握咪高峰，最終她忍不住舉起雙手大叫求饒：「等陣先、等陣先，唔好淋我住！」片段曝光後，有網民為陳尚萱抱不平，雖然傳統意義上被水潑是得到祝福的意思，但也有人認為小孩玩得過了火，並影響了正常採訪。有網民說：「玩針對噃！達欺凌級數」、「兜頭淋水，咩玩法？」同時有大量網民表示心痛，直言：「唔准蝦四萬姐姐」，並大讚她即使受襲依然保持極高EQ，強烈建議TVB應該向她頒發「勤工獎」以作表揚。

雖然身穿雨衣，但陳尚萱應該渾身濕透，由頭濕到落腳。（fb@寄寓記語）

陳尚萱一手掩面保護自己，另一手仍緊握咪高峰。（fb@寄寓記語）

有小孩用膠桶向陳尚萱照頭淋。（fb@寄寓記語）

之後玩得太忘我，小孩更用膠桶笠住陳尚萱個頭。（fb@寄寓記語）

最終她忍不住舉起雙手大叫求饒：「等陣先、等陣先，唔好淋我住！」（fb@寄寓記語）

有網民為陳尚萱抱不平，雖然傳統意義上被水潑是得到祝福的意思，但也有人認為小孩玩得過了火，並影響了正常採訪。（fb@寄寓記語）

與「水」有緣兩度打風出外景 十號風球採訪獲讚MVP

陳尚萱與「水」可謂相當有緣，過往兩度在颱風襲港時出外景採訪，一次是24年9月初，颱風摩羯襲港掛起8號風球時，陳尚萱在紅磡碼頭作報道時，頭髮被吹得極為凌亂，臉上滿是雨水，仍保持專業的笑容作報道。但隨著風雨加劇，被直播足7秒狼狽樣，嚇到陳尚萱忍不住大叫了一聲，當時已獲觀眾大讚相當專業。另一次則是25年7月颱風韋帕襲港，她身處紅磡碼頭採訪，一人肩負起無綫新聞台及明珠台新聞的報道重任，報完中文報英文，展現超強雙語能力。她採訪期間被吹到搖來搖去，竭力按實頭盔，且全程睜不開眼，又因為風聲太大，她要對咪大聲叫喊才能聽到報道內容，期間更有一塊疑是木板大型雜物吹到她身後，看來狼狽又驚險，但陳尚萱仍盡力交代颱風實況，網民都讚她敬業。

陳尚萱2024年9月颱風摩羯時表現已被激讚。（無綫新聞/明珠新聞）

TVB的陳尚萱身處紅磡碼頭採訪，並且一人肩負起無綫新聞台及明珠台新聞的報道重任，報完中文報英文。（無綫新聞/明珠新聞）

她看來被風吹得很痛苦。（無綫新聞/明珠新聞）

自小是資優生語言能力極強 直播出錯爆出「天然呆」金句

年紀輕輕的陳尚萱，中小學都就讀著名女校，協恩中學附屬小學及拔萃女書院，並為資優生。她在讀香港大學時在TVB當實習記者，於2023年新聞及策略傳播學畢業後畢業後，正式成為TVB全職記者。2024年中秋節，她在維園做直播，當主播交由外景的陳尚萱報道時，畫面影住陳尚萱望手機，未為意直播已經開始。現場工作人員於是提醒陳尚萱「喂！講啦！講啦！」她才如夢初醒，更用廣東話說：「咩呀…吓？到我呀？」雖然擺烏龍，但觀眾她十分可愛，加上她常獲安排同時為翡翠台及明珠台採訪大曬語言天份，憑語言能力吸盡兩台粉絲，成為新一代新聞之花。

網民讚陳尚萱「可愛程度拍得住羅毓儀」。（無綫新聞/明珠新聞）

陳尚萱中小學都就讀著名女校，協恩中學附屬小學及拔萃女書院，並為資優生。她在讀香港大學新聞及策略傳播學院時去TVB當實習記者，畢業後正式入行。（YouTube@ HKU Journalism & Media）