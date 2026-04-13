中年4｜可嵐曾參加《中3》百強不入　卸歌手光環再戰：用身教兒子

40歲可嵐再踏台階參加《中年好聲音4》着實令人驚喜！「前歌手」可嵐晉身24強，觀眾可能覺得是意料中事，但成功並不是必然！其實她也曾報名參加去年的《中年好聲音3》，但未入圍100強就已被淘汰。



可嵐晉身《中年好聲音4》24強。（陳順禎 攝）

可嵐晉身《中年好聲音4》24強。（陳順禎 攝）

可嵐出席《中年好聲音4》見面會。（陳順禎 攝）

卸下光環：跨越「前歌手」的心理關口與掙扎

日前（12/4）她出席《中年好聲音4》24強商場見面會時接受《香港01》訪問，就談到這段經歷，並成功捲土重來的精神。她坦言，進入24強後已是超額完成。「我諗，首先作為一個歌手去參加都有一個包袱，但係我覺得我好鍾意唱歌，我好想繼續有機會喺個台上面，所以調整自己再參加，但係入唔到100強真係好唔開心。我覺得，自己係咪真係唔夠好，定係還是要放棄呢樣嘢？諗嚟諗去，繼續堅持。」

兼顧母職：高壓備戰致失眠暴瘦

為了比賽有好成績，她自言堅持練歌，也得到家人支持，她更笑言，小朋友就不太明白「媽媽上電視」亦會坐定定等媽媽出現。談到比賽的壓力，她坦言大到會失眠：「自己又係媽咪，已經係247，要處理好多工作。大家睇住我身形開始瘦，就知道壓力有幾大。啲人話叫我食多啲嘢，但係我真係食好多嘢，食極都唔吸收。」

可嵐透露自己上年參加《中年好聲音3》，不過未必100強就淘汰。（陳順禎 攝）

可嵐透露自己上年參加《中年好聲音3》，不過未必100強就淘汰。（陳順禎 攝）

可嵐今年再接再厲。（陳順禎 攝）

坦然面對：以身教啟發愛兒「夢想非唾手可得」

如果24強後被淘汰，會回歸生活？她回答：「其實一兩回合之前，我就已經諗定自己會俾淘汰。有一樣嘢好慚愧嘅係，就算我係歌手，演出機會真係唔多，提返其他歌手，佢哋演出機會真係多好多。如果我被淘汰，我都會好開心咁去面對，但係我都唔會放棄，會繼續去做自己嘅音樂，因為希望用身教，去話由小朋友知，夢想真係唔會咁容易觸及得到。係幾特別，但係呢啲都係經歷。」