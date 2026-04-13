中年好聲音4｜莫家淦除面具甩「綠葉」標籤　終於俾人叫得出全名

機會稍縱即逝，對於娛樂圈更是。今年43歲的莫家淦入行已有10年以上。講句難聽啲說話，半紅不黑，街上遇見亦未必講等出他的全名。直至他以白眉鷹王的蒙面身份參加《中年好聲音4》，終於迎來事業的「第一春」。



莫家淦人氣急升。（陳順禎 攝）

蒙面策略成吸粉關鍵

莫家淦日前（12/4）出席《中年好聲音4》24強見面活動，他直言能夠晉身24強是一個始料不及的結果。「開心係可以通過唱歌，吸納到另一班觀眾。你話係咪好突如其來？自己又覺得已經好按步就班慢慢去增長粉絲，可能係關節目組叫我哋蒙面嘅事。」

甩「綠葉」角色標籤 感恩終被觀眾叫到全名

他坦言，以前被粉絲認得時，多數人都會叫他「愛回家嗰個」、「王朝」或甚至叫錯做角色名「馬漢」，而很少人會記得他的全名，但自蒙面參加《中年好聲音4》之後就多了粉絲認得他，還會跟他說聲加油。「而家可能覺得節目認受性犀利，自己攞到唔錯成績，真係多咗好多人講加油，有講白眉鷹王或者莫家淦加油呀，咁樣。（叫到你個名都開心喎）開心呀！正正係呢個比賽，當初都唔諗住參加，目的就係喺呢一行，好多人都努力緊，不能夠話身邊所有同事都努力，但係能夠有一個點，一個機會多咗好多人認識，係一件唔容易嘅事。」

莫家淦出席《中年好聲音4》的時候強見面活動。（陳順禎 攝）

坦承參賽求生計 賣車捱租養一家四口：好大壓力

他亦坦言，參賽除了想增加知名度，另一更現實的目的就是想增加收入。他表示，以前出去接「外快」時，很多時候都是主持「搭單」唱幾首歌，希望增加人氣後，能有更多工作機會。「而家我相信，希望，承你貴言，多啲唱歌，甚至搭單都得！（可能係唱歌搭單司儀）希望多啲呢啲。（收入又再多啲）希望啦，而家都兩件啦，仲係租緊地方住，車都賣埋，有啲生意得緊回本，好大壓力呀。」

莫家淦出席《中年好聲音4》的時候強見面活動。（陳順禎 攝）

莫家淦蒙面參加《中年好聲音4》。（陳順禎 攝）

莫家淦蒙面參加《中年好聲音4》。（陳順禎 攝）

以前大家都會叫莫家淦做「王朝」多於全名。（陳順禎 攝）