中年好聲音4｜尹景順赴港追夢　嘆做駐唱歌手壽命短：日唱20首

多年前谷婭溦與尹景順一齊參加歌唱比賽《華人星光大道2》，多年谷婭溦升任評審坐在《中年好聲音4》評判席，而尹景順依然浮浮沉沉做駐場歌手，站在台上接受點評。他們百般滋味在心頭，觀眾亦身同感受。尹景順日前（13/4）出席《中年好聲音4》活動時接受《香港01》訪問，罕有談及當時心情。



來自馬來西亞的駐場歌手尹景順，他以「女聲」獻唱《身騎白馬》被周國豐更封尹景順為「東方不敗」。（官方提供圖片）

原來谷婭溦與尹景順原來13年前同在《華人星光大道2》並肩作戰，溦溦頓時忍不住哽咽道：我們都一直在追夢的路上，我好開心可以喺香港見到你，加油！（官方提供圖片）

志在晉身決賽 盼登啟德舞台圓「開騷」夢

「梗係希望可以行到決賽啦，但係行到邊度就係邊度。」尹景順如此說道。為什麼是決賽而非奪冠？原來是因為想在啟德「開騷」。他說：「因為聽講今年喺啟德，嚟比賽之前都諗緊係咪要自己畀錢去做音樂會，而家有機會喺啟德，我就試吓可唔可以入到決賽，感受吓開音樂會。」

尹景順算是今屆「大魔王」之一。（陳順禎 攝）

大馬駐唱謀穩定收入：用鍾意嘅嘢賺錢已好幸福

他坦言，直到現在為止仍然在馬來西亞擔任駐場歌手。「我哋外國人嚟參加比賽都要用錢。（聽落做駐唱歌手冇咁矜貴）佢係一個好穩定收入，我又鍾意唱歌。你講嘅都係啱，駐唱歌手要唱十幾首一晚，會辛苦啲。我覺得我可以用鍾意嘅嘢嚟賺錢已經好幸福。（有一部分原因為生活？）冇錯。」他透露，收入視乎場地而定，由每晚千五到二萬不等。「因為馬來西亞駐唱好多，就好似打工咁朝九晚五，比較穩定。佢畀你嘅錢係穩定嘅錢，唱騷就多啲，係合理嘅。」

尹景順算是今屆「大魔王」之一。（陳順禎 攝）

人氣急升仍需向現實低頭

「一禮拜如果返7日，我都可以返7日，因為而家有比賽會攰，有時落咗機就可以揸車即刻去唱歌。我而家都係排一個星期4，5日。」他坦言，就算是現在因《中年好聲音4》而人氣大增，仍需要向現實低頭。「要搵錢，要生活。」

剖白駐唱殘酷悲歌 耗損聲帶憂被淘汰：工作有壽命

做駐唱歌手，看似收入穩定，但尹景順就道出另一個隱憂：「如果（香港）冇乜機會，咪返去繼續打工囉。我覺得工作唔可以為錢。（唔得就返去做駐唱歌手？）冇錯，我嚟參加，其實都係覺得有啲攰嘅。成日都唱好多歌，都唔知自己做緊啲咩。因為講真，我哋駐唱歌手又可以做幾耐呢？可能40，50歲，已經有場館唔請你，因為你年紀大，有後生嘅後浪推前浪。（唱多10年就冇？）會㗎，無論咩工作都有壽命，我哋工作短啲，因為成日唱好多歌，聲都會唔同。點解佢哋覺得駐唱歌手冇咁矜貴，就係因為我哋用把聲用得多過專業歌手好多，因為佢哋一日唱一兩首，或者一個禮拜一兩首就夠用，但係我哋一日18，20首，一個月200首，辛苦㗎。但係我哋賺錢算容易，好多人工作辛苦過我哋仲賺得少，我哋已經好幸福。」

尹景順嘆參賽仍需和現實低頭，繼續打工。（陳順禎 攝）

尹景順嘆參賽仍需和現實低頭，繼續打工。（陳順禎 攝）

尹景順表示仲喺馬來西亞做緊駐場歌手。（陳順禎 攝）