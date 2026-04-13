盧廣仲尾場3次Encore兼玩人浪　約定歌迷：每年都約你哋來呢度

台灣歌手盧廣仲昨日（12日）於紅館舉行一連三日的《HeartBreakFast 傷心早餐店》2026 世界巡迴演唱會香港站的尾場，繼續找來26歲師弟創作新星呂允做開場嘉賓，在台上自彈自唱《空拍》及《回郵》兩首歌曲，用磁性的歌聲及紥實唱功吸引了不少在場的粉絲注意。呂允亦趁機感謝盧廣仲及宣布五月九日會來香港辦專場演出。

盧廣仲於紅館舉行一連三日的《HeartBreakFast 傷心早餐店》2026 世界巡迴演唱會香港站的尾場。(胡凱欣 攝)

尾場盧廣仲大曬廣東話及腹肌

尾場盧廣仲大曬廣東話及腹肌，他穿起短身的裇衫露出強壯的腹肌，令現場的歌迷都大聲呼叫。盧廣仲還在教大家的音準，令紅館秒變成「音樂堂」，他忍不住用廣東話說了一句「大癲」，他尾場繼續以「方大同組曲」來向故友致敬。

尾場盧廣仲大曬廣東話及腹肌。(胡凱欣 攝)

盧廣仲穿起短身的裇衫露出強壯的腹肌。(胡凱欣 攝)

盧廣仲忍不住用廣東話說了一句「大癲」。(胡凱欣 攝)

尾場盧廣仲繼續以「方大同組曲」來向故友致敬。(胡凱欣 攝)

盧廣仲一如之前作風讓全場歌迷起立一起唱跳

之後在唱《我愛你》時，盧廣仲一如之前作風讓全場歌迷起立一起唱跳，讓在場的歌迷high翻天，他唱到興起時更高呼：「Hong Kong！」來到最後一天，盧廣仲當然要大曬廣東話，他對歌迷說：「喂！點先！」然後繼續用廣東話自我介紹：「我是小隊長盧廣仲，香港的朋友，yeah！」還笑問大家：「每年都約你哋來呢度好唔好啊？」

盧廣仲一如之前作風讓全場歌迷起立一起唱跳。(胡凱欣 攝)

盧廣仲笑問大家：「每年都約你地來呢度好唔好啊？」(胡凱欣 攝)

盧廣仲在Encore《刻在你心底的名字》時，與在場的歌迷大玩「人浪」，由右到左，再回去右邊，歌迷們都玩得很開心。最後送上《太陽與地球》後便向在場的歌迷鞠躬接近30秒，顯示出滿滿的誠意。之後經歌迷再三呼喚後，竟然有第三次Encore，為歌迷再送上《大人中》便真的圓滿結束下台離去。

盧廣仲向在場的歌迷鞠躬接近30秒。(胡凱欣 攝)

盧廣仲在Encore《刻在你心底的名字》時，與在場的歌迷大玩「人浪」。(胡凱欣 攝)