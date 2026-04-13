東張西望｜7旬保安被解僱疑扮工傷呃錢　大條道理：勞工處叫我報

TVB節目《東張西望》昨日（12日）一集講到一名70歲女保安疑似虛報工傷、向僱主索償。婆婆於上年4月初在一大廈擔任保安，只工作了短短數個月便瘋狂被住客投訴，於是法團決定給一個月通知期解僱她。她在這個通知期間繼續如常上班，直至工作最後一天，突然請病假，並向勞工處舉報工傷。

70歲女保安疑似虛報工傷、向僱主索償。(節目截圖)

婆婆於上年4月初在一大廈擔任保安，只工作了短短數個月便瘋狂被住客投訴，於是法團決定給一個月通知期解僱她。(節目截圖)

婆婆曾稱推拉大閘時輕微扭傷左腳

婆婆原來早前曾向保安主任發訊息稱，去年5月3日中午因多車出入，推拉大閘時輕微扭傷左腳，有些腫痛。法團最初以為只是小事，恩恤給了她50元門診費用，但她之後每7日交一次醫生紙，已持續8個月。節目組得知後便跟蹤婆婆，發現婆婆在街市行走時健步如飛，甚至過馬路衝紅燈、快速橫過四線行車的大馬路，行動靈敏，完全不像腳傷人士。

婆婆曾稱推拉大閘時輕微扭傷左腳。(節目截圖)

節目組得知後便跟蹤婆婆，發現婆婆在街市行走時健步如飛，甚至過馬路衝紅燈、快速橫過四線行車的大馬路，行動靈敏，完全不像腳傷人士。(節目截圖)

婆婆被質問時前言不對後語

節目拍攝婆婆與法團開會的情況，婆婆被質問時前言不對後語。法團問婆婆近況時，婆婆表示「腳仲未好，痛囉」。而被問到為何5月3日受傷，但5月7日才去看醫生時，她「口窒窒」表示：「我就係有腳痛去返工，話我行得慢！」但她婆婆繼續說：「你哋又冇叫我放假，又冇叫我報工傷，我梗係照返工㗎啦。」她亦指這段期間不看醫生強調是因為要「返工」，至於為何相隔一段時間後才看時，她大條道理表示：「你哋有消息話炒我嘛，咁我咪去勞工處問囉！勞工處叫我報工傷！」

婆婆被質問時前言不對後語。(節目截圖)

婆婆指是勞工處「叫」佢報工傷。(節目截圖)

婆婆還推卸在醫生身上

而醫生紙一時是左腳受傷，一時是右腳受傷，她則指「醫生好辛苦，辛苦過你同我啊」。她表示醫生看她時是「瞓喺度寫」及「瞓喺度打電腦」，更說：「佢加班加到頭昏腦脹啊，你知唔知啊？你知唔知醫生幾多出錯啊？死人都有啦。」隨後婆婆被法團問到如何弄傷腳時，她直接表示在保安室門口扭到，但她完全忘記自己是說在推拉大閘時弄傷。她當時情緒激動，揮手叫嚷，拒絕返回事發位置講述經過，更說：「唔去、唔去、好煩啊你哋。」疑點多多令法團更不相信。

婆婆被法團問到如何弄傷腳時，她直接表示在保安室門口扭到，但她完全忘記自己是說在推拉大閘時弄傷。(節目截圖)

婆婆還推卸在醫生身上。(節目截圖)