何超蕸離世丨何猷君貼黑白照悼念　透露家姐為人風趣：離開得太早

已故賭王何鴻燊二房三女、信德集團執行董事何超蕸，昨日（13日）傳出離世消息，終年 60歲。雖然家屬發出的公告未有透露死因，但據了解，何超蕸是因乳癌復發，在養和醫院治療無效逝世。對於這位同父異母姊姊的突然離世，四房四子何猷君感到極度悲痛，昨晚在社交平台上載一張兩人的黑白合照，以英文留言悼念，字裡行間流露出對姊姊的無限思念與讚揚。

(左起)何超鳳、何超蕸。（資料圖片）

何家發出通告。

罕見黑白扮心照 猷君：你真是個英雄

在何猷君分享的黑白照片中，他與何超蕸感情要好地一齊擺出心型手勢，畫面溫馨。何猷君以英文寫下對姊姊的思念：「Maisy 家姐, rest in peace 🙏. Always bubbly, funny, hardworking. Gone too soon, we’ll miss you. You were a real G.」他形容姊姊私底下為人活潑開朗、風趣幽默且勤奮努力，更讚揚她是「一個真正的強者（real G）」，慨嘆她「離開得太早」，可見何超蕸在他心中地位超然。

何猷君發文悼念同父異母家姐何超蕸。（IG@momomarioho）

何猷君發文悼念同父異母家姐何超蕸，透露家姐為人風趣。（IG@momomarioho）

賭王讚是最能幫忙的女兒 生前低調熱心公益

身為二房三千金的何超蕸，生前個性低調穩重，一生未婚未育，全心投入家族事業與公共事務。她畢業於美國加州佩珀代因大學，主修電訊學及心理學。1996年加入信德集團後，長期掌管物業管理、零售及企業公關等業務，曾獲賭王大讚是「最能幫忙的女兒」。

除了事業表現亮眼，何超蕸亦積極投身公共服務，曾任東華三院主席，並於 2016 年獲香港特區政府頒授銅紫荊星章。雖然家屬未有透露死因，但何超蕸離世前，家人包括姊姊何超瓊、何超鳳、何超儀及弟弟何猷龍一直陪伴在側。何鴻燊共育有17名子女，包括6名兒子、11名女兒，但大房長子何猷光1981年在葡萄牙車禍身亡，終年33歲；大房長女何超英晚年飽受精神疾病困擾，最後因腦血管爆裂伴隨腎衰竭離世，終年67歲；如今連同何超蕸病逝，賭王已有3名子女離世。

何超蕸與父親何鴻燊。（資料圖片）