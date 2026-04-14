黃一山懷緬吳孟達重情相助　揭二人不為人知往事：佢係我最好教材

周星馳電影系列是不少港人的集體回憶，當中有兩個「黃金配角」也令觀眾印象深刻，他們就是「達哥」吳孟達以及「細龜」黃一山。達哥於2021年2月27日，因肝癌在香港仁安醫院離世，不少影迷至今仍非常懷念。轉眼間達哥已離開大家5年多，與他合作無間、私交甚篤的黃一山，近日適逢清明節特別拍片懷緬故友，並公開了一段兩人之間不為人知的往事。

黃一山與吳孟達私交甚督。（小紅書截圖）

兩人在周星馳電影中合作無間。（小紅書截圖）

曾因體力不支拒拍 為細龜「出山」兼打九折

黃一山片中表示達哥離開大家已經超過5年，每到清明時節，他都特別掛念對方。黃一山直言達哥在他心中，「是一個很有演員道德的人」，回憶起2017年時，曾有片商希望透過他邀約達哥拍攝網絡電影，因為對方沒拍過，故相信會很有票房價值。黃一山稱當時打電話給達叔時，對方正忙於拍攝科幻片《流浪地球》，「他就說每天都要穿那個太空衣，還有那幾十斤重的太空設備，他說每天拍完都很累，所以2017年暫時不考慮了。」

黃一山表示每年清明時節，都會特別掛念達叔吳孟達。（小紅書截圖）

細龜分享了達哥一段不為人知的往事。（小紅書截圖）

細龜回想2018年時邀請達哥拍戲，原本達哥因開拍時間正值盛夏，拍攝地點橫店氣溫高達40度而感到猶疑。然而，當達哥得知該片由細龜親自擔任監製後，二話不說答應。（小紅書截圖）

片商老闆說可以等到2018年，黃一山再度邀約。原本達哥因開拍時間正值盛夏，拍攝地點橫店氣溫高達40度而感到猶疑。然而，當達哥得知該片由細龜親自擔任監製後，二話不說便答應，「好吧，那就拍吧」，更主動提出「友情價」。黃一山透露：「達叔其實拍三天收人家一百萬的，但時他說：『細龜，看在跟你多年交情份上，我打個九折給你，拍三天收九十萬。』老闆知道後，高興得不得了，就把一半，就是45萬打給達叔作為訂金，尾款就說達叔進組之後，拍完第一天馬上把尾款打給達叔。」

細龜獲達哥「友情價」相助。（小紅書截圖）

細龜大讚達哥好有演員道德。（小紅書截圖）

細龜指香港演員都是很有演員道德，也很講合同精神。（小紅書截圖）

多收45萬訂金後主動退回 彰顯德藝雙馨

黃一山憶述，結果達哥拍完第一天後，真的很熱很累，但片商在支付尾款時卻指當日是假期，能不能讓達哥多等一天，黃一山堅決不能食言，「我們作為香港演員，都是很有演員道德，我們也很講合同精神。」無論如何都要入數。豈料片商在入款又出現失誤，因網絡不好而重複匯款，導致達哥額外收多了45萬元的尾款。而達哥在查帳後第一時間主動告知，並迅速退還多出的款項。黃一山感慨道：「達叔就是一個很有演員道德的人，該拿的他拿，不該拿的他一分都不會多拿你。」

細龜稱達哥知道片商入多了45萬後，立即將多出的尾款歸還。（小紅書截圖）

細龜盛讚達哥是一個很有演員道德的人。（小紅書截圖）

細龜力讚達哥人品：「該拿的他拿，不該拿的他一分都不會多拿你。」（小紅書截圖）

視吳孟達為人生教材

影片中，黃一山還播放了達哥當年拍攝該片的幕後片段。只見達哥戴上頭套、穿上古裝長袍，在橫店40度的高溫下堅持拍攝，「所以達叔是我一個很好的教材，讓我知道做演員應該怎麼去做。還有我發現原來我不適合做監製，因為做監製，其實很多東西都是違背自己的良心，我跟演員去溝通，我應該還是做一個演員比較好。所以經歷這事情後，我還是做演員吧。」

細龜分享達哥每日頂著40度高溫開工。（小紅書截圖）

黃一山大讚達哥是他一個很好的教材。（小紅書截圖）