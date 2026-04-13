姜濤認罪「不小心駕駛」判罰款1000元　官接納攞帽分心屬一時失誤

男團MIRROR人氣王姜濤，去年2月在鴨脷洲駕駛考試中心考車牌，他學了10多堂車就去應考，極有駕駛天份的他僅用了15分鐘便成功「一take過」考獲合格成績。姜濤成為「P牌仔」後，曾心動去了看法拉利詢問價錢，但最後還是入手一架價值約60萬元的黑色寶馬IX系電動車，他當時是一次過付款作為獎勵自己努力工作的禮物 。

姜濤＠MIRROR榮升車主後短短3個月，就發生交通意外。（IG@keung_show）

承認左手取帽致分心

不過榮升車主後短短3個月，姜濤就被爆料發生交通意外。姜濤涉於去年11月凌晨時份，在港島堅道不小心駕駛，令車輛撞上路邊的護欄。他被票控不小心駕駛等3罪，案件今（13日）在東區裁判法院提堂。

姜濤曾在社交平台分享考獲車牌的喜悅。（IG截圖）

律師代為認罪 裁判官判罰1000元

被告姜濤，被控1項不小心駕駛，指他於2025年11月28日凌晨4時許，在港島堅道不小心駕駛一輛車輛。姜濤未有到庭，其代表律師代他承認不小心駕駛傳票。案情指，姜濤在意外後告知警員，因駕駛時用左手向後取帽，因此發生意外。主任裁判官張志偉接納姜濤因一時失誤而不小心駕駛，判處罰款1000元。庭上透露，另兩項傳票已透過書面處理。

姜濤認去年11月在港島堅道不小心駕駛，令車輛撞上路邊的護欄。（陳順禎 攝）

60萬買車獎勵自己 曾現身法拉利陳列室

該當時《東周刊》報道，指姜濤每日一收工便會到停車場去看他的愛車，還會親自落手落腳打理，購買汽車「補品」及添加裝置，十分愛鍚他的車。可是姜濤去年底駕車出街時，竟不小心發生交通意外，擦花了車身兼撞到凹陷。幸好，姜濤只是輕微擦傷，他當時亦有報警求助，之後如常開工。爆料的密友表示姜濤撞車後好心痛，即時把愛車送入廠維修。事後姜濤也留有陰影，駕車時會加倍小心和非常專注，且覺得自己揸車技術未到位，未能好好操控他的電動車。姜濤最近改以一架藍色Suzuki Jimny四驅車代步，該款車全新約20萬元，而在二手平台購買則只需10萬元，即使再有損傷也不會那麼肉赤。該名密友指姜濤平時工作忙碌，加上有保母車接載，他甚少有機會駕車，平時去做運動和打籃球才會駕車。姜濤打算待自己駕車技術再好些時，才會再駕駛他的電動車。

案性編號：ESS7790/2026