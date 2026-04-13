百想2026｜《你和其餘的一切》7項提名領跑　金裕貞爆冷落選視后

韓國影壇盛事「第62屆百想藝術大賞」入圍名單今日（13日）正式出爐！今年電視劇與電影部門競爭極其激烈，多部話題作及大牌演員齊集。電視劇方面，由《你和其餘的一切》強勢奪得七項提名領跑；而《未知的首爾》亦不遑多讓，入圍六項大獎，當中包括視帝、視后及作品獎等核心獎項，成為今屆焦點。

《你和其餘的一切》奪得七項提名。（Netflix圖片）

《未知的首爾》入圍六項大獎。（Netflix圖片）

新增音樂劇獎項

視帝視后名單可謂星光熠熠，視帝方面有柳承龍、玄彬、李俊昊等男神正面交鋒；視后則由金高銀、朴寶英、朴智賢、申惠善等爭逐。電影方面則由李炳憲與孫藝珍兩位影帝影后級人馬帶領，李炳憲更憑《選擇有罪》達成電影方面第九次提名刷新個人紀錄的驚人成就。此外，今年為呼應韓國音樂劇誕生60週年，大會首設音樂劇獎項，人氣偶像金俊秀憑《Beetlejuice》成功入圍。

新增音樂劇獎項。（ig@baeksang.official）

入圍名單惹熱議

不過名單公佈後亦引來不少爭議，尤其今屆「遺珠」名單引發網民激辯。當中討論度極高的《親愛的X》金裕貞竟爆冷未能入圍；而由金宣虎與高允貞主演的話題劇《愛情怎麼翻譯？》亦同樣榜上無名，令大批期待已久的粉絲大嘆可惜。加上綜藝方面未見熱門節目《藉口GO》及國民MC劉在石的身影，亦引發觀眾不滿。

《親愛的X》金裕貞未能入圍。（《親愛的X》劇照）

第62屆百想藝術大賞入圍者／作品圖片：