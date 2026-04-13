蜜語紀劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《蜜語紀》陸劇改編自同名小説，有王群、陳文遠作為編劇，王迎為執導，由鐘漢良、朱珠、李夢領銜主演的一套以現代職場、愛情為題材的電視劇。被譽為凍齡男神的鐘漢良繼《亦舞之城》火紅再擔正男主角啦！搭檔朱珠組成熟齡CP陷入成年人職場愛情！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

蜜语纪官微@Weibo

《蜜語紀》電視劇情大綱

昔日豪門闊太許蜜語（朱珠 飾）在結婚紀念日發現丈夫出軌，決定要重新開始，落魄成為酒店清潔員，途中認識了明星經理人紀封（鐘漢良 飾），他以鐵腕手段整頓酒店內部的貪腐問題，並優化管理制度，再次振興浦榮酒店。許蜜語從最基層的清潔員做起，一步步逆襲成為金牌銷售精英，更與紀封聯手對抗婚姻破壞者兼職場對手魯貞貞（李夢 飾），他們的成長經歷交織職場拼搏與成熟愛情，呈現成年人在情感與事業中理性抉擇。

《蜜語紀》播出時間｜最新追劇日曆

《蜜語紀》電視劇幾時播? 《蜜語紀》一共有40集，4月13日起由騰訊視頻、愛奇藝、東方衛視播放，會員首日19點30分更新4集，次日起每日18點更新2集；而非會員就每晚19:30更新1-2集。

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《蜜語紀》演員人物關係圖

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《蜜語紀》演員

鐘漢良 飾 紀封

明星經理人

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朱珠 飾 許蜜語

在結婚紀念日發現丈夫出軌，決定由零開始，擔任酒店清潔員，後成為銷售精英

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李夢 飾 魯貞貞

婚姻破壞者

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經超 飾 聶予誠