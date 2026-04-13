黎諾懿升Lv做導演　「小飛俠」林燕玲演媽媽戴祖儀客串做清潔阿姐

黎諾懿近年從演員轉型為節目監製等不同發展方向，在香港皮膚健康基金的支持下，早前黎諾懿自導自演拍攝微電影《白蝕病教育短片》。《白蝕病教育短片》於今日（4月12日）在電影院舉行「留白之旅 — 白蝕病微電影放映會」。



黎諾懿自導自演拍攝微電影《白蝕病教育短片》。（劇照）

黎諾懿自導自演拍攝微電影《白蝕病教育短片》。（劇照）

黎諾懿自導自演微電影 冀大眾關注白蝕病

本次黎諾懿親自執導並飾演片中空手道運動員的教練，他帶觀眾用專業角度探索香港運動員面對「白蝕病」的心路歷程，電影以細膩的手法呈現一個與身體和解的勵志故事。談到合作契機，他接受訪問時稱過往對白蝕病並無太多認識，認識香港皮膚健康基金主席、皮膚科專科醫生陳厚毅醫生及其他皮膚科專科醫生後，在他們介紹之下，從而得知白蝕病對身心的影響。

相比起外觀上的影響，慢性病程影響往往會導致自卑和產生負面心理。黎諾懿分享執導感受時表示：「作為導演，我希望透過鏡頭捕捉運動員在逆境中的堅韌與成長。白蝕病不單是身體的挑戰，更是心理的考驗。這部微電影最打動我的，是主角從自我封閉到勇敢站出來的過程——有母親的溫暖、同伴的鼓勵。我非常希望觀眾觀看後，明白『與身體和解』不僅是一句口號，而是真正可以做到的事情。」

《白蝕病教育短片》充滿意義。（大會圖片）

麥美欣為《白蝕病教育短片》放映會擔任主持。（大會圖片）

麥美欣為《白蝕病教育短片》放映會擔任主持。（大會圖片）

戴祖儀客串做清潔阿姐。（劇照）

戴祖儀客串做清潔阿姐。（劇照）

黎諾懿在《白蝕病教育短片》片中飾演空手道教練。（劇照）

「小飛俠」林燕玲演媽媽是一大亮點。（劇照）

「小飛俠」林燕玲演媽媽是一大亮點。（劇照）

林燕玲演母親 戴祖儀放低包袱客串做清潔工

黎諾懿過去參演過無數影視作品，亦有不少膾炙人口的角色。轉跑道執導，對他來說是一大挑戰。除了個人的演出，亦得力圈中好友幫助，可謂是「碌爆卡」。人稱「小飛俠」，現時為香港新聞從業員的林燕玲，在片中特別飾演主角母親一角。以往她甚少接拍此類角色，所以今次接拍實在令人感動。

另外，戴祖儀亦在片中友情客串，而今次亦蛻下「女神光環」，在片中飾演清潔姐姐。最後也不必須提及，黎諾懿太太李潔瑩及大仔「小春雞」黎峰睿亦在片中粉墨登場，令《白蝕病教育短片》有更深一層意義。

黎諾懿升Lv做導演。（大會圖片）

港隊代表李藝怡親身上陣。（劇照）

真人真事改編 港隊代表李藝怡親身上陣

微電影講述空手道運動員曾心悅，為追夢拼命練習，卻不幸確診無法根治的「白蝕病」。小腿長出白斑令她陷入恐慌，害怕被歧視而一度想放棄熱愛的空手道。幸好有母親的默默支持，加上同路人雅雯的鼓勵，她終能解開心結。心悅重新振作，不但順利入選港隊，更勇奪2023年亞洲賽冠軍！最終她病情受控，更收穫愛情，成功與自己和解，迎來大團圓結局。

其實這段熱血故事並非虛構，靈感全來自香港空手道運動員曾綺婷的真實抗病經歷。為了令畫面及武打動作更有說服力，製作團隊特別找來現役香港空手道青年隊代表、屢奪亞洲賽獎牌的李藝怡親身上陣，擔正做女主角。

這部微電影由專業團隊操刀，主要想打破大眾對「白蝕病」的迷思——其實白蝕並不會傳染，而且現時已有標靶外塗藥膏能有效控制病情及幫助復色。黎諾懿特別對所有支持者及製作團隊表示衷心感謝，期望這部充滿正能量的作品能引起大眾關注，消除社會歧視，並鼓勵患者積極接受治療，勇敢活出真我。