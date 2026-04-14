譚永浩低潮靠女友陪伴　杜小喬回應「女尊男卑」：佢令我改變好多

前「後生仔」成員譚永浩（Jarryd）入行14年，近日在訪問中揭開光鮮亮麗背後的辛酸，更感性告白女友杜小喬，在男方事業最低潮、戶口只剩雙位數時，這位「網紅女神」竟選擇陪他一起捱。

2019 年譚永浩因參與舞台劇《我們的青春日誌》邂逅了當時人氣極高的「娘娘」杜小喬。當時女方名氣遠超男方，外界一度視之為「女尊男卑」。

譚永浩2012年加入無綫電視，是節目《流行都市》主持，過去曾主持《安樂蝸》等節目。（無綫片段截圖）

男人的自尊最痛

譚永浩入行十多年，星途卻不如預期。他自爆最慘淡時，銀行戶口一度連幾百蚊都提不出來，為了生存，他放下藝人身段，轉行求生兼職賣菜、推車仔送貨，只為維持基本生計。

杜小喬今日現身觀塘出席全新原創古裝音樂劇「花影夢」記者會。（陳順禎攝）

女友的溫柔支持

杜小喬今日（13/4）現身觀塘出席全新原創古裝音樂劇「花影夢」記者會。對於男友譚永浩公開感激她不離不棄。杜小喬接受《香港01》訪問時說：「我都好多謝佢，因為佢嘅出現令我改變咗好多。我以前都覺得寫歌係抒發自己嘅創作作品，即係唔同嘅合作單位一齊去做一件事。咁但係佢都令我心態改變，心態改變嘅話，輸出嘅歌詞就算唱同一個歌詞 ，唔同意思都會傳遞到出嚟。」

杜小喬今日現身觀塘出席全新原創古裝音樂劇「花影夢」記者會。（陳順禎攝）

回應「女尊男卑」

杜小喬又指一段感情需要互相支持先會行得更遠，亦不覺得「女尊男卑」：「還好。我哋認識嘅時候，我哋每一日，我哋係傾電話長達六七個鐘頭，咁如果佢辛苦呢 part係，我開心之餘，佢唔辛苦就開心啦，同埋我哋係用咗好多時間去了解對方。（網民話可以搵個有錢人？）咁可能我都搵到錢呢，咁大家互相都Ok嘅，咁當然啦，有啲工作多啲大家都開心啲啦。」

被問到雙方是否經濟獨立？杜小喬表示：「大家都幾獨立，因為我係一個獨立嘅女仔，而作亦係獨立嘅男仔，我哋係唔同嘅個體。」