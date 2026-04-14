劉洋人氣爆升工作忙不停　坦言最大夢想在港置業：屬於自己的家

劉洋自從參加《中年好聲音3》後，憑藉獨特的舞台魅力與唱功，人氣一路走高，商演與演出邀約接踵而至。昨日（13/4）劉洋現身觀塘，出席其參演的全新原創古裝音樂劇《花影夢》記者會，吸引大批歌迷到場支持。

劉洋首度挑戰音樂劇 「一人分飾兩角」。（陳順禎攝）

首度挑戰音樂劇 「一人分飾兩角」展演藝實力

劉洋接受《香港01》訪問時透露自己在《花影夢》中將會有突破性演出，挑戰兩個截然不同的角色，一個是平民百姓「太平洋村」的村長，另一個則是身分顯赫的御膳房大廚。

劉洋興奮地表示，這名「御膳師」不僅廚藝了得，更是皇上的莫逆之交，兩人在劇中無話不談，角色情感豐富且具層次感。目前劇組已進入讀劇與對白排練階段，隨後將展開更具挑戰性的音樂與歌唱排練。

劉洋接受《香港01》訪問時透露自己在《花影夢》中將會有突破性演出。（陳順禎攝）

廣東話大進步 笑言工作再累也值得

談到近期的工作安排，劉洋直言自比賽結束後，工作量確實增加了不少，但他顯得非常享受這份忙碌：「我是一個喜歡挑戰的人。這次參與音樂劇，最大的收穫是讓我的廣東話進步神速，這對我未來的演藝事業很有幫助。所以工作再累、再辛苦都沒關係。」

劉洋直言自比賽結束後，工作量確實增加了不少。（陳順禎攝）

置業夢想在香港打造溫暖的家

劉洋在被問到工作增加是否帶動收入大增時，他坦言確實有穩定增長。談及長遠目標，他流露出感性的一面，表示希望能在香港這片土地上買樓置業：「我想在香港有一個屬於自己的家。這應該是很多在香港打拼的人共同的最終夢想。」雖然他也幽默地笑稱香港房價極高，實現夢想可能還需要「一段不短的時間」，但他會繼續努力工作，希望這一天能早日到來。