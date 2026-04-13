東張西望｜健步如飛阿婆呃工傷被揭　疑似老羞成怒出手攻擊節目組

TVB節目《東張西望》今日（13日）一集繼續講到一名70歲女保安疑似虛報工傷、向僱主索償的故事。婆婆去年於一大廈擔任保安工作，但被住客瘋狂投訴，所以法團決定解僱她。婆婆於被解僱的一個月後才報工傷，至今8個月仍堅持「腳很痛」，更稱是勞工處教她報工傷。

婆婆於被解僱的一個月後才報工傷。(節目截圖)

婆婆更稱是勞工處教她報工傷。(節目截圖)

婆婆活動能力不差 上落樓梯自如

今日一集節目組繼續跟拍婆婆，從影片中可以見到婆婆活動能力不差，上落樓梯自如，連逛街逛兩小時也沒有問題。婆婆現實的情況與早前跟法團開會時所形容的截然不同，當時她形容自己：「扶住個扶手，上落樓梯都扶住，用隻手揪起個身行。」骨科醫生則表示扭傷分三級，即使最嚴重的三級扭傷，一般三個月都會痊癒。對於婆婆八個月仍未康復，醫生指：「咁又真係耐咗啲。」

婆婆現實的情況與早前跟法團開會時所形容的截然不同。(節目截圖)

骨科醫生表示即使最嚴重的三級扭傷一般三個月都好返。(節目截圖)

婆婆在工傷期間到旁邊大廈當保安

婆婆原來還有一班朋友護航，當節目組跟拍時，曾被婆婆發現，而一班朋友亦隨即出來阻止。節目組更踢爆婆婆在工傷期間到旁邊大廈當保安：「朋友介紹，聘請咗呢個姓X嘅女士，嚟我哋呢度做一日。」被問到有否見到婆婆腳上有傷時，旁邊大廈保安表示：「睇唔到，睇唔出。」

婆婆原來還有一班朋友護航。(節目截圖)

婆婆在工傷期間到旁邊大廈當保安。(節目截圖)

婆婆疑似出手攻擊節目組

下一集繼續講到婆婆的事件，再揭婆婆疑似於天光墟擺賣，婆婆被追訪時更疑似出手攻擊節目組，從預告中可以見到婆婆不停揮動雨傘，差點打到旁邊訪問她的甘詠寧。

再揭婆婆疑似於天光墟擺賣。(節目截圖)