黃峻熙威脅前度及疑吸毒案判囚4星期緩刑2年　聞刑期犯人欄中哭泣

英皇娛樂前歌手黃峻熙（原名：黃子晉）的案件今日（13日）在西九龍裁判法院判刑，黃峻熙涉發訊息威脅前度發布其私密照及疑曾吸食大麻。辯方求情時指，黃峻熙的父母已經被其安排戒毒療程，爸爸更辭去工作全力支持他戒毒。裁判官朱文翰接納黃峻熙在戒毒上有全面的計劃，雖然被告的行為令受害人有一定的困擾和驚嚇，考慮到初犯等因素，判囚4星期，緩刑2年。黃峻熙聽到判刑後在犯人欄哭泣說：「多謝法官大人。」

英皇娛樂前歌手黃峻熙的案件今日在西九龍裁判法院判刑。(陳曉欣攝)

黃峻熙發送恐嚇訊息及X裸體截圖

案件中的事主X曾與被告交往兩年，於2025年7月分手後，被告多次要求復合遭拒。同年8月，黃曾到事主住所滋擾，並發送恐嚇訊息「驚？攬炒？」及「posted」與一張X裸體影片的截圖，最終事主受驚報警處理。黃在被捕後辯稱，因事主多次背叛導致情緒失控，並無意真的發布影像，但這無助於減輕罪責。

黃峻熙發送恐嚇訊息及X裸體截圖。(資料圖片)

被告認罪後，裁判官朱文翰曾索取5份報告，內容提及黃峻熙有吸毒，並疑有依賴情況。辯方解釋黃峻熙因案件承受巨大壓力，包括網上攻擊，亦有網民幸災樂禍，農曆年期間受朋友影響而曾吸大麻。朱文翰接納他在戒毒方面有全面的計劃及療程，亦信納他往後會全力遵從。