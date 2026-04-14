黃浩已獲注資20億港元　與國際娛樂公司合作：佢哋對李佳芯有興趣

「Black Deer Entertainment」創辦人兼管理合夥人Poya Shohani 正式確認，黃浩已獲來自荷里活、歐美、英國及中東基金的注資不少於20億港元，與黃浩攜手推動跨東西方超級英雄影視版圖、佈局文化娛樂、藝術及體育產業新里程。

黃浩已獲來自荷里活、歐美、英國及中東基金的注資不少於20億港元。

黃浩接受《香港01》訪問，他說：「好開心今次同Black Deer Entertainmen合作，我覺得香港有好多IP，好多題材可以發展，全球華人嘅market 好大，我哋想拍東、西方市場有興趣嘅內容，我哋說服咗佢哋拍劇，而且大部份戲嚟香港拍，佢哋對伍允龍、張䂀雯，李佳芯好欣賞同好有興趣。」

黃浩接受《香港01》訪問表示開心與Black Deer Entertainmen合作。

Black Deer Entertainment為一家集體經驗超過80年之深厚荷里活產業背景的國際娛樂企業，資助並共同製作了大片系列，包括《漫威》、《DC》、《速度與激情》、《碟中諜》、《X戰警：未來過去》、《創造者》、《不可思議的綠巨人》、《美國隊長：第一個復仇者》和《超人：鋼鐵俠》。

黃浩擁有多間香港及海外漫威英雄系列的公司，絕對是超級英雄的粉絲，將投得過百萬的數個荷里活英雄車牌分別掛在多輛旗下名車。連同早前已落實的 8億港元，黃浩目前合共管理資本約28億港元。

黃浩絕對是超級英雄的粉絲。

黃浩將是次基金應用範圍包括推動發展結合東方及西方荷里活之超級英雄跨系列合作、製作及發行於全球影院及串流平台上播放。成立藝術基金及推動運動項目，於澳洲及香港開設藝術畫廊及高端咖啡室，於香港開設連鎖單板球及匹克球場、訓練場、比賽場及活動場地等。