曾志偉73歲生日齋宴眾星齊賀　邱淑貞素顏狀態驚人打扮洩豐厚家底

曾任無綫電視總經理，現已轉任TVB顧問的曾志偉，每年生日都會舉辦盛大齋宴，與好友相聚並進行慈善拍賣。今日 (4月14日) 迎來73歲生日的他，昨日在生日前夕就舉行了慈善齋宴上與大批朋友同樂。從資深傳媒人汪曼玲與林爽兒在網上公開的照片可見，曾志偉的子女曾寶儀、曾國祥、曾國猷，以及他的一眾圈中好友包括張智霖、袁詠儀、邱淑貞、潘芳芳、江美儀、林國斌、張耀揚、錢嘉樂、阮兆祥以及梅小惠等，都有現身齋宴為他賀壽，場面熱鬧。

資深傳媒人汪曼玲與壽星曾志偉合照。(汪曼玲《快拍.曼鏡頭》facebook圖片)

邱淑貞慈善拍賣環節客串拍賣官

在齋宴的慈善拍賣環節中，除了曾寶儀與曾國祥姊弟檔擔任司儀在台上介紹拍賣品，就連向來低調的邱淑貞也現身參與，客串拍賣官，親自為是次活動募款出力。現場還安排了切生日蛋糕的慶生儀式，曾志偉的兒女上台與邱淑貞等人在蛋糕前一同為志偉唱生日快樂歌，氣氛溫馨。現場眾人亦齊齊為志偉獻唱生日歌，壽星志偉則祝願在座賓客好友身體健康，平安順遂。

曾志偉的女兒曾寶儀及兒子曾國祥。(汪曼玲《快拍.曼鏡頭》facebook圖片)

梅小惠與邱淑貞。(汪曼玲《快拍.曼鏡頭》facebook圖片)

當日有慈善拍賣活動。(汪曼玲《快拍.曼鏡頭》facebook圖片)

昨日資深傳媒人汪曼玲在她的Facebook專頁《快拍.曼鏡頭》分享了多張當日慈善齋宴與眾星好友的合照，發文寫道：「寺同道合慈善素宴2026，筵開60多桌，今年籌款3百多萬。篤信密宗多年又鮮有出席的邱淑貞，也上台呼籲，拍賣大和尚的墨寶外，也和曾志偉聯手拍賣瑪嘠迦那【嘎嗚】，內藏第25任茶巴法王秋吉崔欽仁波切珍貴肉身舍利，籌款45萬，成為全場籌得最多善款的拍賣品。」

相中可見邱淑貞身一身黑白素色打扮，幾乎素顏，紮起丸子頭，造型俐落又優雅，盡顯低調高貴的氣質，風采依然。現年57歲的邱淑貞在零濾鏡原相機拍攝下，臉上明顯可見歲月痕跡，但她的出眾美貌依然令人讚嘆，靚得自然真實。有眼利網民就留意到她手上佩戴的名貴腕錶價值過百萬港幣，不經意展露了她豐厚的身家，足證其少奶奶的生活依舊富泰。另外，素顏現身的袁詠儀亦相當靚女，即使同樣可見歲月痕跡，但絲毫無損她的顏值，絕對不負靚靚之名。

汪曼玲與邱淑貞。(汪曼玲《快拍.曼鏡頭》facebook圖片)

汪曼玲與袁詠儀及張智霖夫婦。(汪曼玲《快拍.曼鏡頭》facebook圖片)

汪曼玲與溫碧霞及張耀揚。(汪曼玲《快拍.曼鏡頭》facebook圖片)

汪曼玲與溫碧霞 (汪曼玲《快拍.曼鏡頭》facebook圖片)

汪曼玲與江美儀 (汪曼玲《快拍.曼鏡頭》facebook圖片)

曾志偉與葉子楣 (汪曼玲《快拍.曼鏡頭》facebook圖片)

張耀揚上台 (汪曼玲《快拍.曼鏡頭》facebook圖片)