「賭王家族最慘孫女」何家華公開與爆肌型男親吻照　惹婚變疑雲

現年50歲、已故賭王何鴻燊長房長孫女何家華（Faye Ho），近年感情生活備受關注。曾被封為「賭王家族最慘孫女」的她，早前傳出已於2023年年底與電單車錦標賽總監男友Stuart再婚，開啟人生新一頁。然而，昨日（13日）何家華無預警在IG Story轉發一張與外籍爆肌型男的親暱合照，兩人不僅大方攬腰，更有一張心型構圖的深情親吻照，男方寫下：「From yesterday with her（從昨天和她在一起）」，隨後何家華再轉發，讓外界猜測其感情狀況是否有新動向。

何家華曾被封為「賭王家族最慘孫女」，父母車禍身亡，當年Faye只有6歲。 （資料圖片/陳順禎 攝）

Faye與Stuart在2023年年底再婚。（IG@fayeclementina_ho）

何家華與外藉爆肌型男親吻，男方更寫下：「From yesterday with her（從昨天和她在一起）」。（IG@ronnduma）

何家華轉發post。（IG@fayeclementina_ho）

爆肌型男起底：男模特兒擁8嚿腹肌

合照中的男子IG帳號為「ronnduma」，據內容顯示他是一名高大俊朗的模特兒，經常分享展現8嚿結實腹肌的型仔照，明顯對身材充滿自信。在何家華與型男的合照中，兩人同樣穿上牛仔褲，便服裝束外型十分相襯。而背景有很多人聚集，估計是在派對當中，相中的何家華笑容十分燦爛，但她並未有進一步透露是否已展開一段新戀情。

爆肌型男是一名模特兒。（IG@ronnduma）

8嚿腹肌好吸睛。（IG@ronnduma）

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出身顯赫命途多舛 父母車禍亡、抗癌鬥士

出身富裕之家的何家華，命途多舛，雙親在車禍中身亡，令她6歲就成為孤兒，Faye與妹妹自幼由爺爺何鴻燊和四姑姐何超雄照顧，與四姑姐感情特別深。她曾在訪問中承認年輕時有少少小姐脾氣，但自14歲入讀寄宿學校後變得獨立。離婚後，2012年獨自帶子女離開香港移居英國，更索性不請工人，家中大小事均由自己打理。她熱衷平實生活，去年她更在倫敦體驗「Car boot sale」擺檔做小販，展現出豪門千金少見的隨性一面。

何家華首次體驗「Car boot sale」。（IG@fayeclementina_ho）

何鴻燊好錫家華和家文兩個孫女。（資料圖片）

何超雄（灰衫）好錫兩姊妹。（資料圖片）

何鴻燊長子何猷光（右）於1981年，與模特兒太太Suki在葡萄牙因車禍喪生。何猷光與太太育有兩女，分別為何家華和何家文。（資料圖片）

何家華同何家文自幼沒有爸爸媽媽，姊妹相依為命，感情要好。（網上圖片）

Faye多年後重回故居，憶起好多舊事。（IG@fayeclementina_ho）

2023年傳出再婚獲子女支持

何家華在2003年與首任丈夫Michael舉行世紀婚禮，兩人育有一子一女，但2009年就離婚收場。2016年她發現患上第三期乳癌，曾萌輕生念頭，幸得妹妹家文和阿姨陪伴鼓勵，及醫護人員悉心照顧，經過18個月治療，現在已完全康復。走過人生低谷的何家華，2021年收購了英國賽車隊Smiths Racing，並命名為FHO Racing，成為當地電單車賽唯一女班主！而何家華與任職電單車錦標賽總監的男友Stuart在2023年年底傳出再婚，雖然兩人都曾離婚，但雙方仔女都十分支持。如今何家華忽然分享與另一型男親暱照，隨即惹來婚變疑雲。

作風低調。（IG@fayeclementina_ho）

二人在電單車賽圈中認識，有共同嗜好。（IG@shiggs001）

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何家華與前夫育有一子一女。（IG@fayeclementina_ho）

何家華與前夫育有一子一女。（IG@fayeclementina_ho）

何家華對上一次返港係出席爺爺喪禮，對家族爭產風波表示唔清楚。（資料圖片）

貴氣。（IG@fayeclementina_ho）

去年10月迎來50歲生日！（IG@fayeclementina_ho）