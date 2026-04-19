前港姐許芷熒達成四年抱三壯舉　決定正式封肚：考小學壓力爆煲

前港姐季軍許芷熒（Whitney，原名許亦妮）自2019年下嫁圈外富商Alexander後，一直專心相夫教子，更憑「超強戰鬥力」達成四年抱三的壯舉。近日，Whitney在社交平台Instagram限時動態激罕大談生育感受，除了公開女兒獨特的「追妹咒語」外，更透露因一個現實原因，決定正式封肚。

四年抱三！（IG/@whitney.hui）

決定封肚！（IG/@whitney.hui）

四年產三胎體力極限

現年37歲的許芷熒婚後造人進度極快，先後誕下大女「馮寶寶」Kayli、二仔及細仔。她在IG透露，大女Kayli一直渴望有伴，更自創一套「求妹大法」， 許芷熒憶述女兒天天跟她說想要妹妹，更表示有同學教她每天唸咒：「有妹妹……有妹妹……咁媽媽就真係會有妹妹㗎啦！」 雖然最終未能如女兒所願湊成兩個「好」字，但四年內經歷三次懷孕及分娩，對許芷熒的身體與精神都是極大考驗。

揭開四年抱三背後的辛酸。（IG／@whitney.hui）

許芷熒笑中帶淚。（IG／@whitney.hui）

晒出超聲波相。（IG圖片）

壓力源自教育制度 直言：不敢再生了

儘管家境富裕，但面對香港的教育環境，星媽一樣崩潰。許芷熒直言「四年抱三」已是極限，主要原因是近日正為大女考小學而煩惱：「大女考小學令我體驗到壓力爆煲，真係唔敢再生喇！」她感嘆除了要照顧三個幼子的日常生活，還要應付香港競爭激烈的升學面試，身心俱疲，因此決定止步於此，專心陪伴三名子女成長。

Whitney 坦言考小學面試的壓力已令其精神爆煲。（IG／@whitney.hui）

外貌與當年選美時相差無幾

許芷熒於2011年奪得香港小姐季軍及最上鏡小姐入行，因樣貌標緻、身材出眾，一度獲無綫（TVB）力捧。 曾參與劇集《舌劍上的公堂》、《名門暗戰》，以及電影《喜愛夜蒲3》擔任女主角，性感形象深入民心。 2017年與TVB約滿後淡出幕前，現時轉型為星級KOL，經常在社交平台分享烹飪心得、育兒日常及豪宅生活。雖然已是三子之母，但她保養得宜，不時分享高難度瑜伽動作，外貌與當年選美時相差無幾，依然星味十足。

她雖已為三子之母，但保養得宜，依然維持港姐時期的巔峰狀態。（IG/@whitney.hui）