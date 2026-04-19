專訪｜方力申游水被教練帶頭排擠　美國隊友歧視：攞塊板飛砸落我

方力申（Alex）5月15至16日將在紅館舉辦《VetiVa呈獻：方力申Perfect Moment 最佳時間演唱會2026》。方力申曾被譽為香港「飛魚王子」，由港隊運動員轉行做藝人，原來這份光環曾是他入行初期最大包袱與壓力來源。從9歲入泳隊到在美國受訓時流下眼淚，再到轉行後因缺乏自信而被誤解為「串」，方力申用20年的時間，學會與自己和解。



方力申接受《由零說起》訪問。(資料圖片)

游泳世家出身 爸爸自稱「泳壇教父」

方力申出身游泳世家，爺爺和爸爸都是游泳健將，他憶述：「爸爸要我學游泳，因為我爺爺游泳是很厲害的，我爸爸也有游泳，兩個人都是參加比賽的，我爺爺比我爸爸厲害。我爸爸就很想他的兩個兒子也學游泳，所以很小的時候我們就已經接觸游泳了，起初是跟爸爸學游泳。」

方力申爸爸是「游泳癡」，即使一家人回北京度節，也要帶兩個兒子練水：「我爸爸在我跟我弟弟游泳的時候，他出了名的『虎爸』，他說自己是『泳壇教父』，他很瘋狂，他想我 365日都游泳。以前我會回鄉探親，回北京過春節，我們都會找酒店泳池、賓館泳池，給幾十塊進去游泳，都不想我停游泳。」

方力申出身游泳世家。（IG@alexfongliksun）

爸爸為方力申報泳會星期一三五學游水、二四六跟另一泳會，自小接受高強度訓練，讓他比同齡人練得更多，卻也讓他失去了歸屬感，他說：「我沒有一個很強烈的歸屬感，或者沒有一個教練是真的覺得我是『親生仔』，我游泳有一段時間是沒人把我當親生仔。帶一段時間我游得不錯，教練是不理我的。有一次我和另一個隊友一起『掂牆』，教練只講他的時間，不講我的時間。一次游完水可以休息，大家可以去跳水池玩彈板跳水、五米台跳水，大家正在說要上去，教練突然間講一句：『今日不行，除了方力申之外，其他人不可以去。』」

方力申起初聽後還覺得「太棒了，大家都不能去，只有我能去。」回家後爸爸卻道出真相：「他說：『傻瓜來的，他不把你當自己人啊。你去跳，受傷了是你的事，其他人他要負責，所以他才不給其他人跳。』」

方力申曾不被游泳教練當親生仔。（方力申Facebook圖片）

美國受訓曾被隊友甩板欺負

方力申1999年飛往美國費城升學受訓，正值青春期的他度過了不少艱難時刻，他坦言：「運動量是香港的一倍，所以我適應不了。但我本身年紀比他們的大一、兩歲，所以我本身的游泳成績是快過他們的。但練水呢，是因為程度差太遠，他們練多我一倍，所以我適應不了那個運動量。練完一天，我可能有三、四堂都不見人，是動不了。」

方力申美國被隊友欺負。（IG@alexfongliksun）

這種差距導致了隊友的排擠與歧視，他說：「那時有個隊友就很不忿氣，他覺得我是故意的，很不認真，他認為『你只是為了贏我就休息了很多天。』美國隊友很討厭我，他拿塊板飛我、砸到我身上罵我：『搞什麼鬼？你一天快，跟住躲起來幾天。』其實不是，我是完全動不了。」

身在異鄉，又沒有朋友，方力申流下不少男兒淚，他說：「我游到哭，一邊游一邊哭，哭到我那個泳鏡看不到了，我要停下來清清泳鏡繼續游。那時播放着 Sarah Brightman 的《Time to Say Goodbye》，我心裡想我為甚麼這麼淒涼，我甚麼時候走得了，我不想在這裡啊！」

方力申接受TVB訪問。（TVB節目截圖）

黃柏高賞識轉行做藝人 曾被誤會態度串

回港後，方力申意外獲得黃柏高（Paco）賞識入行。但他發現，運動員「爭第一」的心態，反而成了他在演藝圈的阻礙，他沒自信都大合照都躲起來：「我爸媽看八卦雜誌、娛樂版，永遠在大合照裡面是在最左、最右去找我，或者蹲在最前。我永遠都不在中間，因為我是躲起來的。」

轉行做藝人後，方力申曾不懂得接受訪問。（圖片來源：《 TVB大寶藏》截圖）

因為缺乏自信，又不懂做訪問，方力申上節目介紹首支派台歌《就是這麼愛你》，只懂得說「是一首快歌」，被問到能否「講多少少」，方力申再說：「首歌頗快的。」令方力申被貼上態度傲慢的標籤。方力申曾因缺乏經驗，遭受記者不禮貌對待，他憶述：「記者跟我訪問，叫我『講嘢啦！』我不懂得說話，接着被人罵。記者真的是拿著個背影對着我們，拿着筆戳着筆記簿叫你『講嘢』。公司說：『喂，這樣不行，你下次見到你打開多一點話題，問問人家吃飯了嗎？』我下次見到他們很緊張，我問：『大家好啊，我是方力申。你們吃飯了沒？』記者拿着筆，繼續以背影對着我說：『你看看鐘，三點多了，還沒吃飯嗎？說話吧！』又叫我說話了。」

方力申曾經在節目介紹首支派台歌《就是這麼愛你》，卻只懂得說「是一首快歌」。（圖片來源：《就是這麼愛你》MV截圖）

因為恐懼傳媒，他一度想逃避所有訪問，卻引來公司的責難：「我很長一段時間都在懷疑自己。我去見記者的時候我已經說：『我今日沒話講，別問我了好嗎？你問第二個吧！』跟住又被公司同事罵：『公司花費成本給你化妝整頭，就是為了見記者！』跟住我又去見記者，去到便說：『對不起，我昨天才見過大家，我真的沒甚麼話講。』」方力申回想起遭受羞辱的時刻仍記憶猶新：「我完全不懂得講，也沒人教我怎麼講，當然會覺得我串，我的答案還短過你問我的問題。」

後生方力申。（《TVB大寶藏》截圖）

疫情曾考慮賣畫補貼生活 與葉萱開花結果

近年方力申陷入過低谷，他透露疫情期間收入大減，至今不見有大起色，擔心不夠錢供車供樓，曾考慮賣掉家中畫作、珍藏品，「真的試過望住存款數字有心跳加速的時候。」

雖然自言事業陷瓶頸，但愛情則開花結果。方力申今與與太太葉萱（Maple）育有一女，當初見到葉萱，方力申相信這是對的人，他說：「我跟我太太是她家人介紹的。我有一點點相信自己的直覺，而且覺得我們兩個有點像樣、很吸引很特別。在電話聯絡的時候她就將她自己的經歷、在韓國的經歷告訴我，我就更加覺得這個女孩子很特別、很勇敢、很誠實。」

方力申在情人節與圈外女友Maple葉萱拉埋天窗。（IG圖片）

葉萱一開始不信任方力申，方力申採取了「速戰速決」的策略：「我當然百分百欣賞及認同她，但每個人的觀點不一樣，我當然擔心我父母會不會接受。所以當我們開始拍拖的時候，一個星期左右，我已經帶她去認識我父母。那時她還說不是吧，方力申看你八卦新聞，講你那些緋聞講得那麼多，原來你追女孩子是行孝順乖仔路線，最初她還不是很信任我的。」

方力申與葉萱Maple背影照相當甜蜜。（IG@alexfongliksun）

節目中播出了方力申向葉萱求婚及婚禮的畫面。（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

奶奶老爺極速接受新抱

葉萱曾是韓國邪教受害者。幸運的是，方家父母非常支持這段感情：「我親口將她的經歷告訴我父母，而我父母也是非常認同她、接受她。最記得就是我講完之後的第二日、第三日，她來我家，媽咪就跟她講，她說無論你將來跟我兒子走到多遠，我都會當你是我的女兒這樣看待，她們就相擁而泣，我亦很感動。所以我們由那時開始就覺得我們的戀愛的路就更加平坦了，連父母都支持我們，我們還有甚麼好怕。」為表誠意，方力申更採取速戰速決的策略，同日向葉萱求婚結婚，給了另一半充份安全感。

方力申上載與葉萱、父母及胞弟之合照。（方力申FACEBOOK）

方力申自從做爸爸後就變成曬B狂魔。（方力申微博圖片）

葉萱勇敢在紀錄片露面接受訪問，方力申吸取了過往的感情經歷，決定勇於向公眾談及另一半，方力申說服了太太，大方向製作組提供婚禮片段，也希望籍此鼓勵其他人，即使有過再不堪的經歷，終能得到幸福，他說：「當初Maple不贊成，好像覺得會不會是宣傳。但我不認同，我說，第一，這是真實的事；第二，一個結局你也應該讓人家看到女主角最後得到幸福，她有開心的結局，給到人家希望。」現在的他，人生哲學極其簡單：「Maple帶給我最大的改變是甚麼？就是 Happy wife, happy life. 只要她開心，我就開心。」

化妝：Yen Lai

髮型：Kin Tam@ ILCoplo

服裝造型：@markfastasia