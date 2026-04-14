陳庭欣獲林盛斌極力推銷猛人助脫單　未有考慮雪卵不一定要生B

陳庭欣今日於香港君悅酒店為第29屆「全港廚師精英大匯演」活動擔任喜賓，以美食行慈。陳庭欣接受訪問時表示：「今日嚟嘆美食，本身都好鍾意食嘢，我咁努力做運其實都係為咗可以食多啲嘢。不過嚟緊要拍劇，客串Bob爺（林盛斌）首次做男主角嗰套新劇，有兩個場口要着露腰衫，一場係打拳，另一場係槍戰。（Bob做黑幫大佬？）套劇好似係搞笑嘅，唔知我客串嗰幾場戲會唔會遇到佢，今次係動作場口多。」

陳庭欣於香港君悅酒店為第29屆「全港廚師精英大匯演」活動擔任喜賓，以美食行慈。(陳順禎攝)

陳庭欣以美食行慈。(陳順禎攝)

陳庭欣與小朋友合照。(陳順禎攝)

獲林盛斌極力推銷猛人助脫單

陳庭欣於去年12月宣布回復單身，Bob其後也有介紹男士給她認識。陳庭欣表示Bob一直好關心她：「Bob爺久唔久就會send message畀我，話要介紹啲朋友畀我，又問我有無同人出嚟食飯，有無再約人見面，嗰時我喺北京好忙，要打波比賽。我有叫佢唔使擔心，佢so far介紹咗兩個猛人畀我，一個已經見過，另一個唔知Bob爺佢點安排。佢好關心我，話已經幫我scan過晒，佢真係好落力，我覺得佢係一個top sales。（有無睇中邊個？）暫時唔會心動，我係抱住一個認識新朋友嘅心態，目前想先專注工作，同埋打波。好多街坊都有鼓勵我，話我會搵到個好嘅。（揀男朋友要唔要識打波？）我好鍾意打波，如果佢陪到我就更開心。」另外，問到陳庭欣可會考慮雪卵？她說：「無諗喎，覺得唔一定要有小朋友，人生唔一定係咁嘅固定嘅step。」

陳庭欣獲Bob介紹男士給她認識。(陳順禎攝)

陳庭欣現時專注工作。(陳順禎攝)