專訪｜方力申憶《美女廚房》鄭中基教做藝人：6年每日帶情緒返工

方力申（Alex）5月15至16日將在紅館舉辦《VetiVa呈獻：方力申Perfect Moment 最佳時間演唱會2026》。提到方力申，許多人腦海中會浮現葉念琛電影系列中的「渣男」形象，或是《美女廚房》裏的毒舌主持。方力申接受《由零說起》訪問談起，他曾拒絕經理人Paco勸學功夫的建議，在拍《美女廚房》期間，從鄭中基、梁漢文身上，學懂放下自我。

方力申接受《由零說起》訪問。(資料圖片)

拒絕黃柏高學功夫的建議感遺憾

入行初期，Paco 曾建議他學武打，卻被他一口拒絕，方力申說：「一入行我就抱住運動員的心態，運動員自信來自實力，當我入行後，我沒實力，所以不夠自信，我又很有自知之明，所以很內向；我又覺得在運動界我是老將，我從小練才做到香港第一，所以當Paco或同事叫我學習，我說沒有人20多歲學一樣東西會成功的，因為我心目中的成功是要做到香港第一才是成功，其他就叫不成功，所以我就限制了自己。」

方力申現在回想起，他有另一番看法，「其實我不是要做第一，我其實只是想在台上表演或者只是拿來拍戲。為甚麼不行？我不是要跟吳京比武術。」

方力申後生時青靚白淨。（圖片來源：《 TVB大寶藏》截圖）

與鄭中基梁漢文拍《美女廚房》

《美女廚房》是不少人的集體回憶，每集邀請幾位女藝人上節目大展廚藝，方力申、鄭中基、梁漢文不時「食到嘔」的畫面，依然令觀眾歷歷在目。《美女廚房》不僅讓方力申成功入屋，鄭中基的一番說話，更徹底改變了他的職業態度：「我最記得我那時問鄭中基，我問他：『嘩！今晚很精彩、很好笑。剛才你與嘉賓互『串』，真是正，你們兩個很熟？』他說：『不是啊，第一次見而已。』我說：『不可能，第一次見怎麼可以做到這麼Friend的感覺？』他說：『我們做騷，就是要觀眾開心。大家明白我們的工作就是要娛樂觀眾，被訪者、嘉賓都知道，大家努力去做，不需要認識對方的。』」

方力申、鄭中基、梁漢文是《美女廚房》主持。（《美女廚房》截圖）

當時的方力申仍未放下自我，他聽後如夢初醒：「我就覺得原來是這樣的嗎？我做了5年、6年藝人了，每一天還是帶着自己的情緒上班。我今日不開心就不開心；我生病，拍照當然憔悴，我還是自己。但在《美女廚房》中，我看到梁漢文病了也開工，鄭中基跟不認識的人可以像熟人，我才知道原來我們做這行的工作是娛樂觀眾，不是自己，你開心不開心你都要令到觀眾開心。」

前女友鄧麗欣亦上過《美女廚房》，當時熱戀中的兩人不時被調侃。（《美女廚房》截圖）

唱《好心好報》拍葉念琛電影走紅

當年方力申與鄧麗欣一首《好心好報》唱到街知巷聞，葉念琛的愛情電影系列《獨家試愛》、《十分愛》、《我的最愛》及《紀念日》，捧紅了兩人成為圈中經典熒幕情侶。戲裏戲外相戀十年，最後一套《紀念日》，更是標誌兩人十年情的結束。方力申憶述當年先有《好心好報》，才有葉念琛電影系列的出現，他說：「先有《好心好報》，是一首單曲，開始受歡迎。Paco想延長一首單曲的播放率，就多了合唱版本。合唱版本成功了之後才有葉念琛的電影；再去到《獨家試愛》，之後才有愛情三部曲、四部曲。」

方力申與鄧麗欣是圈中經典情侶。（《獨家試愛》電影海報）

方力申自言很幸運，Paco撮合了他與鄧麗欣，開展葉念琛十年愛情電影系列。惟戲中角色性格也為他帶來了負面形象，方力申說：「印象最深刻的是人覺得我是一個很差、或者覺得我是一個很花心的人。由《美女廚房》、很多八卦雜誌新聞，或者是我拍葉念琛的戲，就會給到人家這個感覺，經常有人說方力申很花心、很衰。我太太最近都有跟我講：『為甚麼你不想要平反？』她最初認識我的時候她都可能是覺得我是這種類型的人。」

方力申透露，28、29歲最紅的時候會「揀Job」，工作機會不斷，也打入內地市場，他說：「那年拍了兩套電視劇、三套電影，沒有停過。」

方力申與鄧麗欣。（《紀念日》劇照）

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