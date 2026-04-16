陳茵媺揭與陳豪結婚13年恩愛小秘訣　自爆一招令老公回味「初戀」

本月初（4月1日）度過了45歲生日的前香港小姐冠軍陳茵媺（Aimee），自2013年與年長10歲的陳豪（Moses）結婚後，毅然放下如日方中的演藝事業，先後誕下三名可愛小朋友，專心相夫教子。雖然早幾年曾短暫復出拍攝劇集，但陳茵媺隨後再度回歸家庭，繼續過住少奶奶的生活。然而，即使已為父母，但陳茵媺和陳豪依然會抽時間享受二人世界，是圈中公認的「模範夫妻」。近日，陳茵媺社交平台上傳了一段問答影片，大方分享這段長達13年的夫妻保鮮小秘訣，還大爆夫妻間常愛做一件事。

陳茵媺與老公陳豪及子女慶祝生日。（IG@aimeechan_official）

陳豪及陳茵媺是圈中模範夫妻代表。（IG@aimeechan_official）

陳茵媺Keep得好。（IG@aimeechan_official）

堅持二人世界 每年必度「蜜月」

陳茵媺被問到和陳豪是如何一直保持這麽甜蜜？她直言：「我哋成日笑囉！」陳茵媺稱兩公婆都非常重視儀式感，每年都會盡量有一次「二人世界」的時間。「吃到他喜歡吃的東西，通常我們回到香港，我就會為他而學。」

陳茵媺稱她與陳豪保持甜蜜的小秘訣，可能因為他們都喜歡笑。（小紅書截圖）

陳茵媺稱兩公婆都很有儀式感，盡量都會有一次二人世界的時間。（小紅書截圖）

此外，陳茵媺也喜歡為老公製造小驚喜。她表示陳豪工作繁忙，她就會寫一些小紙條，然後夾在對方車上的水撥。陳茵媺甜蜜地表示：「這會有一種回到以前拍拖時的感覺。我覺得愛一定要表達，我一掛念他，就一定會告訴他。你開心，他又開心，這是一個互動。」

陳茵媺會為老公陳豪學煮對方喜歡吃的東西。（小紅書截圖）

陳茵媺也喜歡為老公炮製小驚喜。（小紅書截圖）

緣起咖啡 大讚陳豪至今仍懂浪漫

提到兩人相識的趣事，原來是與陳豪最拿手的咖啡有關。陳茵媺直言：「其實直到現在，我也很喜歡他經常泡咖啡給我喝。」她回憶兩人第一次認識，也是因為一杯咖啡。當時她正在拍攝處境劇，極需要咖啡提神，得知對方在廠內有個「咖啡角落」，便上前詢問能否給她一杯。陳豪隨即大展身手泡了一杯咖啡給她，而陳茵媺更是一口說出了該咖啡豆的牌子，讓陳豪大感驚喜。「直到現在，他泡咖啡給我喝時，我還是很開心，會想起以前他給我泡的第一杯咖啡。」

陳茵媺覺得愛一定要表達。（小紅書截圖）

陳茵媺直言到現在也非常喜歡老公泡咖啡給她喝。（小紅書截圖）

除了咖啡，陳豪在各種節日如情人節、生日、母親節，甚至是外遊時，都會預先訂花送到酒店給太太。陳茵媺大讚老公：「其實是一個心思，我覺得他到現在都還保持著這種浪漫，還會花時間去準備，這部分是很觸動到我。」

永遠當老公是男朋友

問到不少家庭在有了孩子後，對伴侶的關注就變少，他們是如何平衡？陳茵媺透露有很多事情，兩人婚前已有共識：「就算有了孩子，也一定要牽著對方的手，不可以只牽小朋友。還有我們生日，對方一定要在場，一定不可以只是當對方是小朋友的媽咪，或者是小朋友的爸爸。」

陳茵媺回憶二人首次認識的情境。（小紅書截圖）

陳豪得知陳茵媺也是咖啡愛好者時，感到驚訝。（小紅書截圖）

陳茵媺更分享了一套自己的「保鮮哲學」：「我自己就喜歡永遠都當他是我的男朋友。」 她提醒大家，無論什麼關係都好，千萬不要懶於表達愛意：「現在科技這麼方便，發個簡訊說『I miss you』，或者見面時一個擁抱，已經能表達很多感覺。不要藏著自己的愛。」網民看了視頻後，指陳茵媺說起老公「真係眼睛有星星」，果然是爱情。

陳茵媺指陳豪到現在仍會為她送花。（小紅書截圖）