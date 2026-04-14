東張西望｜呃工傷阿婆被揭擺天光墟　推開甘詠寧稱：賣嘢冇問題㗎

TVB節目《東張西望》今日（14日）一集繼續講到70歲女保安疑似虛報工傷、向僱主索償的事件。昨日（13日）一集節目組跟拍婆婆，見到婆婆活動能力不俗，上落樓梯亦自如，連逛街逛兩小時也沒有問題。

70歲女保安疑似虛報工傷、向僱主索償。(節目截圖)

婆婆活動能力不俗，上落樓梯亦自如。(節目截圖)

節目組揭婆婆於天光墟擺賣

節目組今日再揭婆婆於星期六日會到附近的天光墟擺賣，原來婆婆的老公會率先擺好檔，她則六點半左右現身。婆婆一到埗即刻落手落腳幫手，彎腰、屈膝執貨，完全不覺得腳有問題。婆婆賣的貨品包羅萬有，有衫、膠飯盒、保溫杯等。大約早上七點，婆婆與老公合力收檔，婆婆更紮行馬，將大袋尼龍袋抽上車，見老公摺帆布有困難，又立即出手幫忙，之後由老公拉車回家。骨科專科醫生袁智斌指出，搬運貨物、彎腰、屈膝等動作，如果腳跟不穩，未必做得那麼快和精準。

節目組今日再揭婆婆於星期六日會到附近的天光墟擺賣。(節目截圖)

婆婆一到埗即刻落手落腳幫手，彎腰、屈膝執貨，完全不覺得腳有問題。(節目截圖)

骨科醫生指婆婆不像腳有問題。(節目截圖)

婆婆表示自己行路有問題

甘詠寧上前訪問婆婆時，婆婆不停揮動手中雨傘，企圖不讓甘詠寧接近，而婆婆老公則用袋擋著攝影師。婆婆回應甘詠寧表示：「係工傷啊！」至於為何在天光墟擺賣時，她理直氣壯指：「賣嘢冇問題㗎！我先生拉嘢，唔係我拉嘢嘛！我係收咋，一件衫唔重㗎！」對於腳傷，她仍堅稱「很痛」：「痛㗎！啲軔帶會痛㗎！我冇骨折啊！」而被問到工傷期間仍然照工作時，她承認只「頂更」了一天：「都可以返工㗎！」雖然她表示自己行路都有問題，但骨科醫生看完她走路及搬東西的片段後，認為她走路很平穩，不像腳傷。

甘詠寧上前訪問婆婆時，婆婆不停揮動手中雨傘，企圖不讓甘詠寧接近。(節目截圖)

婆婆老公則用袋擋著攝影師。(節目截圖)

雖然婆婆表示自己行路都有問題，但骨科醫生看完她走路及搬東西的片段後，認為她走路很平穩，不像腳傷。(節目截圖)

攝影師唔小心跌倒。(節目截圖)

婆婆推開甘詠寧。(節目截圖)

婆婆堅稱隻腳好痛。(節目截圖)

陸偉雄律師指最高刑罰可達14年監禁

陸偉雄律師接受《東張西望》訪問時分析指，婆婆能靈活推著手推車、衝紅燈橫過馬路，行動自如，不似腳傷人士。又指如果僱員無中生有、虛報工傷或誇大損失，可能涉及欺騙或串謀詐騙罪，最高刑罰可達14年監禁。