蘇韻姿街頭偶遇展迷人美腿舉動親民　離巢大解放性感演出令人嘩然

蘇韻姿（Andrea）自從於2024年離巢無綫後繼續努力作多方面嘗試，一向形象密實、乖乖女的她去年更在HOYTV劇集《我愛九龍城》中大解放，與敖嘉年和陳思圻大玩三角關係，更施展渾身解數谷胸上陣，性感程度令人嘩然！蘇韻姿又不時會在社交網分享靚相大派福利，keep住人氣。最近沒有作品出街的她，日前就在街頭被網民偶遇，並把視頻上載到社交網上分享。

蘇韻姿 飾 趙靜雯（《我愛九龍城》劇照）

蘇韻姿身材好澎湃。（《我愛九龍城》劇照/開電視）

該名網民發文寫道：「香港會展中心偶遇蘇韻姿（Andrea So），中國香港女演員、模特。2016年參加《香港小姐競選》入圍十強，隨後簽約TVB入行。《愛·回家之開心速遞》中飾演“熊心如”一角被觀眾熟知，是該劇的核心演員之一。主修戲劇與音樂。精通鋼琴、小提琴、芭蕾舞、爵士舞等多項技能，還掌握法語。」為大家簡單介紹了蘇韻姿。從視頻中可見，蘇韻姿身穿時尚連衣短裙，外搭型格皮褸，腳踏短靴，展現一雙修長美腿。當時她正沿著樓梯緩緩上行，姿態優雅，散發濃濃的少女味。期間她發現有粉絲在旁，隨即展現親民作風，多次展現出甜美微笑揮手打招呼，表現親切友善。不少網民留言大讚：「真人比上鏡更靚女」、「氣質爆燈」、「星味十足」。

蘇韻姿被偶遇。(勇哥在香港@小紅書)

蘇韻姿被偶遇。(勇哥在香港@小紅書)

蘇韻姿好靚女。(勇哥在香港@小紅書)

蘇韻姿好靚女。(勇哥在香港@小紅書)