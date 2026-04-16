女神配對計劃2｜五位女神曝光！　何沛珈阮嘉敏仲有身材勁爆港姐

（2026年4月16日）由「金牌媒人」林盛斌擔任主持的真人騷戀綜《女神配對計劃》去年推出第一季叫好叫座，相隔一年，《女神配對計劃2》載譽歸來，繼續有五大女神級藝人加入計劃公開招攬追求者，廣邀全球自覺有條件有膽色男士加入追女神行列。

為隆重其事，無綫官網今午12時正式公布五大參與配對計劃女神名單，分別是（排名不分先後）郭珮文（Juliana）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）、阮嘉敏（Mandy），及何沛珈（Roxanne），大會並同時公布五大女神基本個人資料、戀愛特點及MBTI，務求令大眾對五大女神有更全面及深入了解。

五位女神之中年紀最輕的是郭珮文Juliana，只有25歲的她，年紀比上一屆所有女神還要年輕，相信Juliana的加入必定能為《女神配對計劃》系列帶來新衝擊。除了年紀最細，Juliana的嗜好亦相當另類，就是「研究骨相」。和Juliana興趣相若的，還有近日憑《正義女神》的「癲瘋」演出人氣急升的陳若思Amber，Amber對於戀愛的要求竟是認識男朋友前要先睇八字，相當特別。

郭珮文

郭珮文

何沛珈

何沛珈

另憑「驚世」魔音及在《東張西望》的拼搏表現、於短期內極速入屋的俞可程Kanis，與Juliana一樣是港姐界的性感女神，不過外表Lady的她，內裏竟是男仔頭，更聲稱能與任何類型男士好好相處，與其「獨立得嚟好黐身」的自我描述一樣充滿矛盾但又好有吸引力。

以上三位均為今屆女神I人代表，而剩下兩位的E人代表，則是阮嘉敏Mandy及何沛珈Roxanne。之前曾公開承認已單身數個月的Roxanne，是5位女神中最高佻一位，身高高達170cm，而且嗜好多多，唱歌、跑步、散步、打坐、睇戲、跳舞全部都啱，絕對是動靜皆宜代表。觀乎「戀愛特點」，Roxanne亦相當賢慧，講明「鍾意照顧另一半」，後續表現令人期待。

阮嘉敏

俞可程

陳若思

而今年年初憑內地微短劇《瘦一斤，賺一斤，虐哭前任不過癮》人氣勁升的阮嘉敏Mandy，單身時間長達1年半，觀乎「戀愛特點」估計是與過份熱愛工作有關；不過Mandy其實絕對擁有持家特質，皆因其嗜好竟是做家務及洗碗，與Roxanne一樣可列入賢妻之選。

5大女神Profile

郭珮文Juliana

年齡：25歲

出生日期：2001年8月23日

星座：獅子座

身高：168cm

MBTI：INFP

拍拖次數：4次

單身時間：9個月

戀愛特點：未試過同香港人拍拖、希望對方可以同自己一齊欣賞美食

擅長及嗜好：研究骨相、食嘢

陳若思Amber

年齡：30歲

出生日期：1996年4月6日

星座：白羊座

身高：162cm

MBTI：INFP

拍拖次數：5次

單身時間：1年

戀愛特點：識男友先要睇八字

擅長及嗜好：風水命理

俞可程 Kanis

年齡：28歲

出生日期：1998年1月2日

星座：山羊座

身高：167cm

MBTI：INFJ

拍拖次數：4次

單身時間：1年半

戀愛特點：獨立得嚟好黐身

因為讀測量，男同學比較多，所以自覺識得同任何類型嘅男仔相處

擅長及嗜好：任何新嘢都想試

阮嘉敏 Mandy

年齡：35歲

出生日期：1991年6月13日

星座：雙子座

身高：163cm

MBTI：ENFP

拍拖次數：4次

單身時間：1年半

戀愛特點：事業型，容易因為工作而忽略另一半

擅長及嗜好：做家務、洗碗、玩籃球機、同公仔傾偈、整公仔、砌Lego

何沛珈Roxanne

年齡：30

出生日期：1996年8月1日

星座：獅子座

身高： 170cm

MBTI：ENFP

拍拖次數：3次

單身時間：半年

戀愛特點：鍾意照顧另一半、想另一半帶領自己進步

擅長及嗜好：唱歌、跑步、散步、打坐、睇戲、跳舞