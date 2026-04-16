女神配對2｜陳若思自爆曾誤當小三　不怕被翻黑歷史：無做虧心事

最近在熱播劇《正義女神》中飾演「虐貓少女」演技獲讚的陳若思（Amber），今日現身電視城出席TVB戀綜《女神配對計劃2》全球招親記者會。



陳若思今日現身電視城出席TVB戀綜《女神配對計劃2》全球招親記者會。（陳順禎 攝）

曾受情傷誤當「小三」

陳若思接受《香港01》訪問時，透露她是公司詢問意願後經過面試才正式加入。她大方公開曾拍過拖5次，戀愛經驗是幾位「新女神」中最豐富。「我而家心情係有少少緊張、少少驚。驚自己講錯嘢人哋會唔鍾意我，又或者唔鍾意我性格。其實我覺得自己性格係無嘢，但人哋話參加戀綜要好『假』，但我驚自己好真。」

陳若思自言是一個「估你唔到」嘅女朋友，所以很討男友歡喜，「大家睇我樣貌好似好斯文、好溫柔，但你識落我就會覺得我騎騎呢呢。」而奈何過往5段情，陳若思覺得都是timing未到，最後因為很多問題而分手。當中也遇過被另一半背叛，陳若思稱當時很喜歡那個男生，但後來發現對方原來已經有另一個女生，她在不知情的情況下變成了第三者，非常不開心。陳若思自言對待每一段感情都非常認真，甚至「瞓晒身」，因此遇到背叛時感到很難受，「呢個係傷得我最重。」

陳若思自爆曾誤當「小三」，令她很傷心。（陳順禎 攝）

談擇偶條件「神婆」上身

談及現時的擇偶條件，陳若思表示隨著年齡增長，心態已大有不同。年輕時喜歡一起瘋狂、一起玩的對象，但現在更傾向尋找性格互補、情緒穩定的另一半。「我係一個會『跳制』，同埋情緒起伏好大嘅人，所以我好鍾意 EQ 高、溫柔嘅男仔，可以喺我唔開心、激動嘅時候安撫到我。」篤信命理的陳若思，更「神婆」上身，自言屬「癸水」命，根據過往經驗，與她最合得來、相處最久的對象竟然全是「戊土」命格，不過這些都是參考而已，最重要還是看感覺。

陳若思自言現在更傾向尋找性格互補、情緒穩定的另一半。（陳順禎 攝）

曾被標籤「拜金」

陳若思有心理準備節目出街後會遭評頭品足，但自問沒做虧心事和不見得光的時，所以沒問題的。談到之前參選港姐時曾被標籤為「拜金」、「整容」和「私影」，怕不怕被翻「黑歷史」？陳若思直言經歷過港姐，現在心理質素已強大很多：「我覺得自己又唔係拜金嘅，我好多前男友都唔係有錢，同埋我唔一定要嫁個有錢人，其實我係一個好虛偽嘅人，最睇重嘅其實係外表同性格，因要對一世㗎嘛，唔可以只係嫁畀錢，同個阿伯一齊。」

陳若思坦言接受12歲年齡差。（陳順禎 攝）

拒養「軟飯男」 接受12歲年齡差

陳若思直言經濟方面，不需要男方照顧她，但至少雙方可以自己照顧自己。她直言無法接受要「軟飯男」，尤其是考虑到將來若要生兒育女，經濟基礎非常重要，「所以你唔好要我養你囉。」而年齡方面，陳若思表示能接受大自己12歲的男士。「男仔成熟啲好，而且男仔老得慢啲，一齊老嘅話個感覺都幾好。」