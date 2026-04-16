女神配對2｜何沛珈擇偶要乖仔　無懼阮浩棕現身求愛：一定會撳燈

「東張女神」何沛珈今日於電視城出席TVB戀綜《女神配對計劃2》全球招親記者會，令人驚喜。何沛珈接受《香港01》時透露，兩個月前曾見過節目監製，原本以為自己無緣參與，沒想到上星期突然收到入圍通知「歡迎你加入『女神大家庭』」，令她大感驚訝：「真係完全無心理準備，同埋有啲驚，始終係一個真人騷。」

「東張女神」何沛珈今日於電視城出席TVB戀綜《女神配對計劃2》全球招親記者會。（陳順禎 攝）

擔心真性情嚇走男仔

何沛珈透露製作組有叫她盡量放鬆，不要像平時做主持般太過認真，「而家離正式拍攝6月中仲有啲時間，希望趁呢段時間發掘自己內在一面，睇下到時點樣同啲男仔溝通。因為我其實比較慢熱，唔希望一段關係進展得太快。」

問到可擔心節目中不慎暴露真性情，影響了「東張女神」形象？何沛珈笑言：「都驚架！人哋可能覺得『原來佢癲架？』，好多人以為我係好安靜、唔出聲，但平時同人私底下聚會，我係帶動氣氛嗰個，係一個『E人』。我鍾意安靜，但又可以好嘈，所以個人會比較『跳啲』，未必個個男仔接受到。」

何沛珈驚暴露真性情嚇走求愛者。（陳順禎 攝）

公開擇偶條件：最緊要心地善良

談到心儀條件，有三次拍拖經驗的何沛珈，直言不愛「壞男孩」，情傾性格穩重的「乖仔」。「我希望對方係一個識照顧人、細心、心地善良嘅男仔。因為我鍾意做義工，如果佢可以陪我一齊去做義工、做運動，我會覺得好好。」她又指自己內心其實住了一個「男仔」，所以平日比較Man，期待可以遇到一個能把她內心「小女人」引出來的男生。

何沛珈慶幸過往3次拍拖經歷未遇過渣男。（陳順禎 攝）

無懼前度現身「求愛」

談到去年年底才傳出與阮浩棕「被分手」消息，現相隔半年又叫她參加戀綜，會否擔心惹來閒言？何沛珈大方表示：「其實半年時間唔算短，我已經準備好去嘗試了解其他人。」問如果前度真的報名參加再次向她求愛，會如何反應時？何沛珈爽快表示：「我無任歡迎任何男士嚟。如果佢真係嚟，我一定會撳燈！因為呢個都係一個出鏡嘅機會，如果我覺得對方值得俾大家見到，我都會撳燈。」