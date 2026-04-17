女神配對2｜林盛斌預告隱藏女神踢館　梁敏巧教應對負評：講人話

TVB 戀愛真人騷《女神配對計劃2》昨日（16日）於將軍澳電視廣播城舉行記者會，正式宣布啟動第二季並展開「全球招親」。「金牌媒人」林盛斌（Bob）除了現身為節目造勢外，更帶領五位新女神：何沛珈、郭珮文、陳若思、俞可程及阮嘉敏即場宣誓：「本人現正單身，無拍拖，真心誠意參加《女神配對計劃2》。」

Bob林盛斌出席《女神配對計劃2》宣傳活動，並帶領五位新女神：何沛珈、郭珮文、陳若思、俞可程及阮嘉敏即場宣誓。（陳順禎 攝）

新一季預告「隱藏女神」踢館

活動後，Bob與梁敏巧一同接受《香港01》訪問。Bob透露近期忙於拍攝新劇，接著又要為《女神配對2》開會及進行海選，雖然辛苦，但現在這個時勢，有得開工已經很感恩。Bob預告新一季將會加入新元素，就是「隱藏女神」的出現。他透露：「今年我哋會有一啲『隱藏女神』，可能係兩至三個。佢哋會喺節目中段或者後段突然出現，仲有可能係即場『搶走』其他男士，就係想睇下啲女神同啲男士嘅感情係咪咁穩固。」

梁敏巧聽罷即大喊：「好狗血」：「如果係我，我會覺得好無面，不但被踢走，仲要連個男仔都俾佢搶埋，諗起都慘！」至於網民熱議的郭柏妍、劉穎鏇會否以「隱藏女神」身份空降？Bob則故作神秘地說：「到時留意啦，希望大家見到時會『嘩』一聲。」

Bob表示《女神配對計劃》第一輯播完後，身邊有多位任職專業人士的「筍盤」朋友，已經說想報名參加第二輯。（陳順禎 攝）

Bob亦表示《女神配對計劃》第一輯播完後，身邊有多位任職專業人士的「筍盤」朋友，已經說想報名參加第二輯，「有做生意嘅、成熟嘅，亦有後生啲嘅，佢哋都話真係想嚟識女仔，唔係為咗宣傳。」除此之外，Bob亦鼓勵上輯曾參與的男士可以捲土重來，他更特別點名呼喚有「翻版林敏驄」之稱的王維燁，希望可以再見到對方。

Bob呼喚「翻版林敏驄」王維燁再次參與。（陳順禎 攝）

「翻版林敏驄」王維燁遊花園遊到阿Bob投晒降。

Bob點名郭珮文「最難搞」 看好三大女神配對成功

問到Bob覺得新女神入面誰最難搞？他認為是郭珮文，雖然對方有吸引之處，但聊天的時候好似進入了「靜止畫面」，這是不行的。相反，他對另外三位女神則充滿信心，「我覺得陳若思外表幾公主氣質，好多男仔會被佢吸引。阮嘉敏就係好家庭型，成熟少少嘅男仔會想同佢發展長遠關係。仲有何沛珈，佢係清楚自己需要啲咩，目標為本。」

Bob看好何沛珈（左一）、陳若思（中）及阮嘉敏（右一）能成功配對；至於最難搞，他則認為是郭珮文（左2）。（陳順禎 攝）

梁敏巧自爆收入大增

另外，梁敏巧有感眨眼就一年，功成身退。談到在節目播出後有不俗發展，是否連收入都增長不少？梁敏巧謙稱：「Ok啦！又真係幾唔錯嘅。」當問到有否計算過進帳多少時？Bob則在旁打趣爆料：「我估佢一百幾十萬應該有啦。因為都見到好多人揾佢做一啲主持工作同埋拍廣告。」梁敏巧也大方承認：「差唔多啦！」直言參加節目後確實讓更多觀眾認識了自己。

梁敏巧以過來人身分分享應對負評心得。（陳順禎 攝）

過來人教路應對負評：講返人話

梁敏巧又以過來人身分向一班「新女神」分享應對負評的方法。她表示：「平常心囉，我覺得最緊要有正能量，負面嗰啲就由佢發生啦。唔需要同啲網民混喺個潭入面糾纏，要跳出嚟享受件事。你知自己做緊咩就得，唔使太在意人哋點講，做返一個人，講返人話就得。」