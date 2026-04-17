女神配對2｜俞可程最憎小男人扮大男人　感嘆現代愛情：快來快去

28歲「東張女神」俞可程（Kanis）繼早前參加《魔音女團》後，昨日（16日）又現身《女神配對計劃2》全球招親記者會，成為新一輯的參加者之一。俞可程在簡介上透露自己曾拍過4次拖，單身時間1年半；更自爆其戀愛特點「獨立得嚟好黐身」，非常有趣。

「東張女神」俞可程（Kanis）繼早前參加《魔音女團》後，昨日（16日）又現身《女神配對計劃2》全球招親記者會，成為新一輯的參加者之一。（陳順禎 攝）

愛玩真人騷

俞可程在接受《香港01》訪問時，透露最初是公司問她沒有興趣參加，「我諗咗一陣，其實都有，不過我又好驚。如果佢唔問我，我應該就唔會主動去報名，因為我好驚公開地好似要談情說愛咁樣，同埋我比較內斂。」

最近頻頻在真人騷露面，俞可程表示真人騷好玩之處，在於有很多未知的事情會發生：「所以我就會抱住好期待、好刺激嘅心情去參與。」被問到擔不擔心在鏡頭前流露真性情會嚇到「求愛男士」？她自言入行以來一直都在做自己，「如果嚇親佢、佢唔鍾意嘅話，咁就冇辦法啦，應該有鍾意我嘅位嘅。」

俞可程直言經歷參選港姐期間的磨練，現在不再怕被評頭品足，最重要自己開心。（陳順禎 攝）

揭前度無縫接軌

談到過往愛情經歷，俞可程坦言也曾有過慘痛的回憶，她感嘆以前時對愛情想法太天真，甚至帶點「童話色彩」，只要喜歡就什麼都不是問題。然而，現實卻給了她重重的一擊：「我發現呢個世界係真係好多誘惑。有一任男友令我學識咗愛情唔係咁簡單，唔係話鍾意就可以無視所有問題。」她特別提到，當一個人面對誘惑時的反應，是她現在最看重的特質。

問到該位前度是否涉及出軌或背叛時，俞可程坦言：「其實我唔知，我冇證據，但我感覺係（出軌）囉。同埋好快就見到佢IG有上載同另一個女仔（嘅相）。」她並感嘆現代愛情往往是「速食文化」，快來快去，而她當時是很想長遠發展，但男方未必這樣想，所以最後分手。

俞可程感情上有慘痛回憶。（陳順禎 攝）

擇偶條件大公開：最憎大男人

單身年半的俞可程，透露上一任男友是位醫生，兩人因價值觀不同而分手。至於現時擇偶有何條件？俞可程表示：「我覺得首要係價值觀要一致，佢要支持我嘅工作。」俞可程強調，她是以結婚為前提去談戀愛，所以希望對方是善良，不要有心理缺陷。「因為我諗得好長遠，佢將來可能要做我小朋友嘅爸爸，佢要教育下一代，一定要有啱嘅價值觀。」

至於性格方面，她笑言最討厭「大男人」：「我最憎男仔驕傲、大男人。不過大男人又唔係一個問題，如果你有實力、擔當得起，大男人都無妨；但我最怕嗰啲明明係小男人，又要扮大男人嘅人。」此外，她亦能接受年齡差距，曾與比自己大十歲的男士交往，不過的確有些微代溝，所以希望未來的另一半與自己的年齡差距在十年內。

俞可程直言自己並非「外貌協會」，比起外表，她更看重對方的經濟能力與價值觀。（陳順禎 攝）

另外，問到節目組有否要求「女神」交出社交平台帳號密碼，方便管理以防洩露節目內容？俞可程表示未去到要交出密碼，但公司會提醒哪些內容要保密，她們也會聽話。