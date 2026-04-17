傳奇體育主播伍晃榮逝世18周年　一句「波係圓嘅！」成港人金句

「波係圓嘅！」講起這句在球迷之中流傳已久的金句，就不得不提香港傳奇體育主播伍晃榮先生。原來這位被親暱叫「阿盲」的體育主播，轉眼間已離開了的們18年。今日（4月17日）伍晃榮先生的兒子伍家銳在Threads上發文悼念，寫道：「爸，Missing you everyday for the past 18 years」（爸，過去的18年裏，每一日我都好掛住你）。



伍晃榮報導的體育新聞，就連不懂體育的都會收看。（截圖）

破格幽默風格 師奶都愛看體育新聞

在伍晃榮出現之前，體育新聞往往給人一種「只讀賽果」、沉悶乏味的感覺，但他將嚴肅的新聞報道化為生動有趣的「Talk Show」的講波方法，為體育節目帶來活力。他講波或報道體育賽事時，經常金句百出，令到原本對足球毫無興趣的家庭主婦，都會為了聽他的一句點評而坐定定睇體育新聞。這種「入屋」程度，前無古人，暫時亦後無來者。

已故資深體育新聞主播伍晃榮。（《新聞話事・人》截圖）

創造傳世金句：「波係圓嘅」

講起伍晃榮，不得不提他的首本名句——「波係圓嘅」！這句話原本是用來解釋球賽充滿變數、不到最後一刻都未知鹿死誰手，但後來這四個字已經超越了體育界限，成為香港人的日常用語，用來形容世事無絕對、凡事皆有可能的人生哲理。

今日（4月17日）伍晃榮先生的兒子伍家銳在Threads上發文悼念，寫道：「爸，Missing you everyday for the past 18 years」（爸，過去的18年裏，我一直都好掛住你）。（Threads截圖）

奠定體育主播地位 提攜後輩

伍晃榮不僅是一位出色的幕前主播，更是新聞部體育組的靈魂人物。多年來他致力於提攜後輩，將自己的經驗傾囊相授。當年不少為人熟悉的體育記者和主播，都是由他一手帶出來。他將香港的體育新聞推向了一個前所未有的黃金時代，絕對無愧於「體育新聞教父」的美譽。