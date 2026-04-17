正義女神線上看16-20集劇情丨陳煒反勝佘詩曼、Lydia終被發現

《正義女神》是由鍾澍佳監製、潘漫紅、譚廣源編審的全新輕鬆動作喜劇，3月30日起逢星期一至五晚上八時三十分播映。劇集主要演員有佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄、馬貫東、蔣祖曼、戴祖儀等。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。

《正義女神Themis》演員人物關係圖

《正義女神Themis》演員人物關係圖 电视剧正义女神@Weibo

《正義女神》第16-20集劇情

《正義女神》第十六集 (04/20) 少女殺貓案

邵玲在探訪少年感化者時險些受傷，全程被暗中跟蹤的雅文看在眼內，而該少年隨後竟離奇遇襲。鄭邵玲察覺雅文對受傷的葉慶生表現異常冷漠，心中存疑。惠知因邵玲的緣故結識雅文，對其印象十分深刻。勵梅重獲自由後主動求和，雖打動了邵玲，卻換來邵文的冷眼與猜忌，尤其在名錶失蹤後，邵文更堅信是勵梅所為。

與此同時，邵文接手審理雅文涉嫌的殺貓案，惠知直覺案情並不單純，並執意追查。思義深感疑惑。至於邵玲，她雖認定雅文難辭其咎，卻始終無法理解對方為何在證據面前仍固執地否認控罪。

《正義女神》第十七集 (04/21) 少女持刀襲擊母親案

邵玲為雅文說情，讓邵文最終對虐畜案從寬處理，僅判處兩年感化令，卻招來惠知當面批評其判決過於隨意。未幾，雅文母親在直播中持刀恐嚇女兒，邵玲趕抵現場時，驚見其母已身受重傷，命懸一線。輿論隨即轉向，痛批邵文輕率放人導致血案，令其職業生涯受挫，邵玲亦因此深感自責。在惠知審理的這宗傷人案中，雅文雖以自衛作辯護，但法醫指傷勢程度遠超正當防衛範疇，令審訊陷入僵局。就在此時，邵玲察覺個人筆記簿存在異樣，案情背後的真正內幕才開始浮現。

《正義女神》第十八集 (04/22) 非法處理屍體案

憑藉惠知的敏銳直覺，命案真相終告大白，邵玲因深感辜負了雅文而自責不已，更在惠知的引導下，重新審視童年時與母親的關係。感情方面，邵文在回味與雅晴的甜蜜往事後，才察覺自己已深陷情網，無奈即便低頭道歉，雅晴亦僅願保持朋友距離。

隨後，郊區發現一具身分難辨的焦屍，引發四名少年被捕，惠知雖懷疑背後藏有殺機，奈何遺體損毀太嚴重無法確定死因，唯有以非法處理屍體罪起訴。法庭之上，控方因頻頻失誤讓辯方律師淑樺有機可乘，力求釋放被告張景翔，卻遭到態度堅決的惠知斷然回絕。惠知為了坐鎮審訊，決定將手術日期押後，此舉亦為案件的前景增添了不穩定因素。

《正義女神》第十九集 (04/23) 非法處理屍體案

惠知寧願瞞著光正推遲手術，也要完成「焦屍案」的裁決。雖然淑樺對爭取景翔當庭釋放充滿信心，但關勝輝突然轉作污點證人，揭露景翔實為犯罪首領，令真相呼之欲出。然而，惠知在關鍵時刻體力透支暈倒，審訊交由邵文接棒。

淑樺此時揭開景翔謊稱行蹤背後的苦衷，並提出不在場證據。邵文最終恪守專業，公正地審視各項證供。豈料景翔死性不改，在案後竟與網上同僚聯手，醞釀一場更無底線的猖狂計劃。

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《正義女神》第二十集 (04/24) 銷贓案 行山徑盜竊案

術後的惠知寄居於光正家中調養，並着手審理一宗「銷贓案」，卻驚見Lydia的手鐲竟夾雜在贓物之中。偉迪隨後根據線索逮捕竊賊，終在山上挖出Lydia的骨骸。另一邊廂，景翔變本加厲，暗中夥同網民企圖以「太空油」迷姦少女。

惠知一心想藉此案尋找成彬行兇的罪證，並讓光正協助取得錄影檔案，無奈硬碟到手便被偷。惠知認定淑樺才是幕後黑手，遂在庭上強行傳召律政司人員追查失物，豈料被淑樺反將一軍，當眾指責其濫用職權，令惠知的法官生涯面務前所未有的威脅。

《正義女神》第11-15集劇情

《正義女神》第十一集 (04/13) 校園霸凌案

自惠知查明真相後，便鼓勵天雪出庭作證。惟光正極力反對，因為若天雪說出內情，等於證明惠知自己涉案，這樣勢必會影響前途。面對惠知堅持應讓天雪作選擇，光正因護女心切，用盡方法阻止天雪上庭，致使二人關係降至冰點。天雪卻在惠知同事接應下毅然奔赴法庭，履行見證人職責。隨著「校園霸凌案」告一段落，天雪之事令惠知與思義反思為人父母的責任。隨着施暴者罪成與校方被斥，正義終獲伸張。天雪雖勇於認錯，仍需為參與潑水接受半年感化。

另一邊廂，邵文因晉升失敗而心情失落，及後與雅晴在小店聚餐交心，兩人感情升溫。同時，邵玲意外重遇以前被感化成功的少女梁雅文；這讓她重拾教化工作的意義，最終毅然撕毀了辭職信。

《正義女神》第十二集 (04/14) 危險駕駛導致他人死亡案

由於惠知面對的壓力太大，導致身體出現毛病。她在醫院見到睿燊的身影，其後獲睿燊相告其不為人知的過去……另一方面，在「危險駕駛致他人死亡案」中，被告張智斌乃睿燊曾幫助的少年犯。儘管多年來睿燊幫他自力更生，但智斌竟與從前的社團夥伴再次牽扯上，甚至涉嫌合謀將撞車殺人偽裝成車禍。唯獨只有睿燊堅信智斌真心改過，因而鍥而不捨尋找證據……

此外，惠知審理一宗「蓄意傷人案」，被告指被少女何嘉茵偷錢包；但惠知思量細節後，強烈懷疑嘉茵是「兼職女友」，並與被告認識……

《正義女神》第十三集 (04/15) 少女援交平台案 海味店盜竊案

惠知原本負責審理的「蓄意傷人案」，其後竟意外牽扯出另一宗「少女援交平台案」，最終更揭發出背後更深的黑幕。

另一方面，思義在車房巧遇知行，這對父子因昔日郊野雙屍案再生爭執。皆因思義始終懷疑他參與行劫，甚至涉及姦殺，致使二人心結難解。之後，知行駕電單車遇意外，其車尾箱竟散出百萬現金！剛好附近海味店遭爆竊，知行頓時脫不了嫌疑，因而被捕。

惟媒體重提雙屍案，大肆報導質疑知行會獲法官父親包庇，此舉令思義憤而放棄保釋他。及後這宗「海味店盜竊案」交由惠知審理，知行雖當庭認罪，卻拒絕交代剩餘贓款下落……

《正義女神》第十四集 (04/16) 海味店盜竊案

針對「海味店盜竊案」，知行堅決拒絕作供。惠知遂懷疑此事跟知行的好友陳柏全有密切關連。惟柏全正打算逃離香港，偏偏知行依然無比信任好友並選擇堅持沉默，此舉頓令思義十分焦急！就在此時，柏全竟突然出現自首，並和盤揭示犯案背後的苦衷。為解開思義父子多年的鬱結，惠知帶思義尋訪當年雙屍案的涉案人士，終成功理清多年來的誤解……

另一方面，少年謝家強涉嫌藏毒，其律師直接代表他認罪。但惠知卻覺疑點重重：不但口供前後矛盾，睿燊也確認家強早已戒毒。而且家強呈上的認罪書過於完美，彷佛背後有人指導一切。

《正義女神》第十五集 (04/17) 郵包藏毒案

惠知深信有人要無辜的家強代為承擔一切罪責，遂希望律政司調查內幕。光正遵循建議請示，豈料不僅遭上司施壓，更被要求繼續檢控。面對此境，惠知不忍冤獄，毅然考慮永久終止聆訊。惟光正被上級斥責未能維護律政司權威；同時律政司向方官投訴，致使方官直指惠知不應該再主審此案……

另一方面，在睿燊勸說下，家強終於吐出所有真相與苦衷。他本想於法庭坦白卻再收恐嚇。更甚者，惠知竟在暗處遭刀手施擊……此外，針對邵文親近雅晴，惠知猜出邵文的意圖並提醒雅晴。而在半信半疑下，雅晴終忍不住試探邵文……

《正義女神》第6-10集劇情

《正義女神》第六集 (04/06)少女殺嬰案

思義在惠知的啟發引導之下，逐步拆解案情，終於察覺到這宗案件底下所隱藏的殘酷真相。思義始終無法理解被告珊珊犯下案件的背後動機，於是主動找惠知，針對相關法律層面進行討論。

惠知負責審理一宗「碰瓷案」，在審理過程中不放過任何細節，最終從案件裡的蛛絲馬跡當中，成功找出事件背後的真實情況。邵文無意間看見惠知正在檢閱勵梅的相關資料，他雖然表面上裝作一副冷漠不在乎的模樣，但內心其實早已受到不小的打擊。勵梅是邵文的母親，不過因為童年時受到母親家暴，與姐姐入住兒童之家，所以對母親憎之入骨。與此同時，成彬的補習老師 Lydia 突然人間蒸發，而經過調查發現，她失蹤前最後見到正是成彬本人。惠知與偉迪兩人全力以赴，努力追查 Lydia 失蹤案的各種線索。淑樺回想起早前成彬看的新聞，內心隱約湧現不安的情緒，而成彬卻表現得異常淡定，還主動配合警方展開的各項調查工作。

《正義女神》第七集 (04/07)女學生傷人案

成彬在淑樺的安排下離開香港，再加上警方連日來四處搜尋卻始終毫無進展，Lydia 失蹤一事最終只能被定性為懸案，陷入毫無頭緒的僵局。與此同時，校園裡爆發另一宗引人矚目的案件：女學生文靜宜持美工刀割傷男教師張一匯，因而被控傷人罪；但靜宜卻堅稱當時是張一匯意圖對她進行非禮，這番說法讓案件蒙上更多疑團。這起事件的後續影響也逐漸顯現，張一匯不僅已被校方暫停職務，就連他的女友也因此選擇與他分手，讓他陷入事業與感情雙重打擊的困境。然而惠知並未被表面的案情牽著走，反而對兩名出庭作證的同學證詞十分懷疑，為了還原事件真相，她更是做出破例之舉，主動要求檢控官雅晴傳召全班三十名同學一同到庭作證。經過多方交叉驗證與細緻盤問，終於揭露出這起校園傷人案背頭，其實還藏著不為人知的隱情。

接連處理數宗少年案件後，思義對案件背後的人情與是非有了更深的反思，也開始意識到自身與兒子洪知行之間存在的隔閡，一心希望能夠修補彼此的關係。此外，另有一宗涉及少年的暴力案件同樣震驚眾人：少年趙世孝與樓宇的住客發生口角，事後心懷怨恨，為了發洩心頭的不滿與憤懣，竟做出縱火燒屋的極端行為，險些釀下無法挽回的嚴重後果。

《正義女神》第八集 (04/08)秋月樓縱火案

在「秋月樓縱火案」的審理過程中，律政司經過評估後認為案件現有證據不足，正打算考慮撤銷控訴，面對這樣的情況，光正為了堅持公義，決心頂住來自各方的壓力，主動向有關方面提出由自己親自擔任主控官。不過案件的發展並不順利，被告世孝的父親趙坤屬於惡勢力人物，為了幫兒子逃避法律責任，竟然出手摧毀了案中唯一的關鍵證據，到最後案件只剩下一名重要的目擊證人，而這位證人正是世孝的表姐薏冰。

誰知到了開庭當天，薏冰卻突然以生病為由沒有出庭應訊，光正隨即趕往醫院，希望能夠親自勸服薏冰出面作證，卻在途中遭到趙坤手下的刻意阻攔，更受到對方的言語恐嚇。惠知見到惡勢力橫行干擾司法，堅定心意要與這股勢力對抗，務求令毫無悔意的世孝接受應有的懲罰，從中得到應有的教訓。另一方面，在「兒童之家偽造文書案」的處理上，邵文面對檢控官雅晴提出更改控罪的請求時，態度顯得十分冷漠，但對其他法官卻表現出刻意巴結逢迎的模樣，前後反差極大，讓雅晴感到極為不齒。

《正義女神》第九集 (04/09)秋月樓縱火案

惠知繼續負責審理「秋月樓縱火案」，向來處事果斷明快的她，在這次案件中卻出現了異常的表現，一反常態地將判刑的日期刻意延後。隨著這宗縱火案暫時告一段落，在眾人之中，就只有光正真正看透惠知刻意拖延判刑背後的真正用意。至於「兒童之家偽造文書案」方面，案件進入續審階段，邵文按照法律條文作出判決，但其實他並非像外表看起來那樣冷酷無情；雅晴在意外得知這件事之後，對邵文的觀感徹底改變。

與此同時，光正遭到少女梁安娜潑紅油，整件事的起因，是安娜的母親因為醫療事故離世，可是涉及事故的醫生卻被律政司撤銷控罪。惠知決定與光正攜手展開調查，兩人合作之下，逐步揭發事件背後原來牽涉著更複雜的利益關係。另外，天雪因為遭到生母冷漠背棄，內心受到極大創傷，本來打算向惠知尋求幫助與安慰，可惜兩人最終錯過機會，失諸交臂。

《正義女神》第十集 (04/10)校園霸凌案

思義與兒子知行之間的關係早已降至冰點，根源要追溯至多年前一宗發生在郊野的雙屍案。當時思義對案情展開深入調查，心中卻隱約懷疑當年的知行可能涉案，甚至參與其中，這份猜忌也成了父子間永遠無法跨越的鴻溝。邵玲負責辦理的一宗感化少年吸毒過量身亡案，讓她飽受打擊，強烈的挫敗感幾乎壓垮了她，甚至讓她萌生了辭職的念頭，打算就此放棄原本的職業道路。

與此同時，惠知接手了一宗校園霸凌案件，案中流傳的匿名影片裡，清晰記錄着兩名中學生持電卷棒燙傷同學鍾妙芝的畫面引來社會各界的關注。惠知循著線索展開細緻追查，過程中意外發現，天雪的名字竟與這起校園欺凌事件有所牽涉，讓案情變得更加撲朔迷離。

邵文獲得推薦獲准晉升區院，為了討好升遷委員會主席方官，他不顧職業操守，在方官妹妹的傷人案件中暗中提供幫助、徇私舞弊。可最終的結果卻完全出乎他的意料，不僅未能如願獲得對方的青睞，反而讓自己陷入了尷尬的境地。淑樺則向惠知發起了強烈威脅，逼迫惠知退出案件審訊，揚言若不從便會公開一段對天雪極為不利的影片。這一舉動讓惠知徹底陷入了兩難困境，最終她還是選擇重新觀看那段影片，試圖從中尋找突破口，而細細研判後，她發現影片內容並非表面看來那般簡單。

《正義女神》第1-5集劇情

《正義女神》第一集 (03/30) 天台殺人案-8歲小童謀殺案

某大廈天台遊樂場發生了一宗令人揪心的悲劇，年僅八歲的小童胡宇澤不幸墮樓身亡。被控謀殺的疑犯竟是殿堂級大狀高淑樺的十四歲兒子高成彬，這宗案件由法官言惠知負責主審，成為全港焦點。適逢高等法院常任法官陳官舉行榮休晚宴，本已計劃正式宣佈由言惠知接任其要職，卻因針對言惠知的負面傳聞流出，導致晉升程序被迫暫緩執行。

庭審出現轉折，高成彬由最初的緘默改為選擇答辯，其母高淑樺隨即向法庭申請延後審訊，務求爭取時間尋找更多有利證據，而言惠知最終亦批准了這項請求。然而，這項決定卻被她在律政司任職的丈夫邱光正過於冒險。正當一切看似重回正軌，言惠知滿懷希望準備出席晉升宣誓儀式之際，一個足以扭轉局勢的震撼消息卻在此刻突然傳來！

《正義女神》第二集 (03/31) 屋苑刀砍姊妹案

言惠知法官匆忙趕赴事發現場，驚見胡宇澤的親生母親蘇麗慈正手持利刃挾持著高成彬，場面驚心動魄，局勢幾近失控……時光飛逝至一年後，這宗慘劇改寫了言惠知的人生軌跡，她毅然放棄了平步青雲的升職機會，主動申請調職至少年法庭，更因此與律政司丈夫邱光正離婚。工作嚴謹的言惠知在新的工作環境中，與行事風格輕鬆隨性的裁判法院法官們顯得格格不入。

海濱公園內一名渾身鮮血的青少年姚振銘，主動向路過的裁判官鄭邵文自首，坦承自己親手砍傷了姊姊與妹妹。姚振銘的父親認定兒子是因為不滿姊姊長期獲得長輩偏愛，出於妒忌才動殺機；與此同時，辯方律師程睿燊則主張以姚振銘有精神問題作為核心抗辯理由。感化官鄭邵玲在深入了解家庭狀況後，卻發現這對姊弟平日感情深厚。言惠知決定打破慣例，要求鄭邵文以證人身份上庭作證，務求讓姚振銘在法庭上親口真相……

《正義女神》第三集 (04/01) 離島三害案

鄭邵文在處理一宗家暴案時，不自覺勾起童年的沉痛回憶。當年他與姊姊鄭邵玲常遭親母毒打，鄭邵玲為護弟不惜大義滅親。此次鄭邵玲期盼鄭邵文的判決可以讓施暴的父親付出代價，豈料案件發展出現變數……鄭邵文最終的判決令姊姊深感不解，兩人的姊弟關係隨即降至冰點。

同時，一宗三名離島少年在山頭活埋同學的惡行，交由法官言惠知審理。大狀高淑樺為其中一名被告辯護，堅稱三名少年只是受島上惡霸卓飛唆擺才作惡，真正的幕後主謀應是卓飛。隨著案件展開，言惠知與高淑樺再次於庭上針鋒相對，兩人都同時憶起當年因蘇麗慈母子而起的種種往事……

《正義女神》第四集 (04/02)離島三害案

「離島三害案」的調查取得突破，尋回的兇器上意外發現了卓飛的DNA。法官言惠知隨即著手追查這位「第四名疑犯」的下落，並在感化官鄭邵玲的協助調查下，揭開了令人震驚的背後內情。當案件重返法庭，經過言惠知與檢控官林雅晴連番嚴厲追問，這宗冷血案件的殘酷真相終於在眾人面前徹底曝光！

言惠知在宣讀判詞時語重心長，直指正是家長的盲目包庇，才導致犯罪少年一錯再錯；坐在一旁的高淑樺聽出這番言論的用意，心情愈發鬱悶。另一方面，邱光正的女兒邱天雪一心想當和事佬，試圖促成父親與言惠知破鏡重圓，結果卻事與願違。高淑樺突然接到保鏢的緊急報告，指兒子高成彬離家後不知去向，頓時令她陷入極度恐慌。

（《正義女神》劇照）

《正義女神》第五集 (04/03)少女殺嬰案

言惠知負責審理一宗盜竊案，沒想到被告竟是當年意外開槍擊斃蘇麗慈的警員何偉迪……何偉迪多年來一直深陷愧疚，終鼓起勇氣前去探望蘇麗慈留下的遺孤芳芳，並藉機向言惠知打聽當年案件背後的真相。與此同時，鄭邵文的母親冼勵梅因涉嫌「碰瓷」假裝車禍敲詐而被控上法庭，鄭邵文對此感到顏面無存，然而冼勵梅卻表現得毫無悔意！

另一宗案件發生在凍肉店，現場赫然發現一具初生嬰兒的屍體，女店主的女兒麥珊珊隨即被控以殺嬰罪。面對嚴厲指控，麥珊珊卻堅決拒絕透露嬰兒親生父親的身份，令主審裁判官洪思義深覺案件背後另有隱情。到了胡宇澤的忌日，言惠知獨自前往現場拜祭，卻在該處與高淑樺狹路相逢……

《正義女神》演員

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佘詩曼 飾 言惠知

佘詩曼 飾 言惠知 电视剧正义女神@weibo

譚耀文 飾 邱光正(Ivan)

譚耀文 飾 邱光正(Ivan) 电视剧正义女神@weibo

陳煒 飾 高淑樺(Alex)

陳煒 飾 高淑樺(Alex) 电视剧正义女神@weibo

周嘉洛 飾 鄭邵文

周嘉洛 飾 鄭邵文 电视剧正义女神@weibo

許紹雄 飾 洪思義

許紹雄 飾 洪思義 电视剧正义女神@weibo

馬貫東 飾 程睿燊

馬貫東 飾 程睿燊 电视剧正义女神@weibo

蔣祖曼 飾 鄭邵玲(Amber)

蔣祖曼 飾 鄭邵玲

戴祖儀 飾 林雅晴