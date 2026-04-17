鍾培生與莊雅婷拖手出現孕味濃肚突突　老公想生6個太太話：驚呀

鍾培生與太太莊雅婷今日（4月17日）十指緊扣出席仁濟醫院董事局就職晚宴。莊雅婷穿着鬆身中式服裝出現。他們接受傳媒訪問時，被問起莊雅婷懷孕的傳聞，鍾培生回答：「有機會再同大家分享。」



鍾培生與莊雅婷拖手出現接受訪問。（葉志明 攝）

鍾培生與莊雅婷拖手出現接受訪問。（葉志明 攝）

莊雅婷孕味濃

他續說：「今日都focus返仁濟就職典禮。（會突然間在網上宣布？）有冇都好啦，我都鍾意小朋友，佢係公眾人物，我自己好多時亦同大家見面，如果有嘅情況下，我都唔會俾小朋友見報，有一個又好，6個又好，10個都，我就想生6個嘅，但係要睇老婆O唔OK？」

莊雅婷孕味濃肚突突。（葉志明 攝）

係咪可以同鍾培生莊雅婷兩公婆講定恭喜？（葉志明 攝）

係咪可以同鍾培生莊雅婷兩公婆講定恭喜？（葉志明 攝）

鍾培生想生6個 莊雅婷話：驚呀！

期待做父母嗎？鍾培生回答：「我好期待㗎。」鍾培生想生6個，莊雅婷表示「害怕」：「驚呀！等佢再遊說多我一陣。我都鍾意小朋友嘅，我有一個細佬一個妹。」可以接受生幾多個？鍾培生笑言：「5個半！哈哈哈。」莊雅婷回答：「3個啦，我都OK㗎。」記者問，什麼條件之下可以生6個？她回答：「湊到嘅條件之下。（有工人一定湊到）唔係，要親力親為，要兼顧自己工作，我而家都準備去讀書。」她也表示，就算做媽媽也會兼顧事業。

什麼時候開始做人大計？鍾培生回答：「幾時都可以。我就想有5個仔一個女。（點解係5個仔？可以一齊打機？）啱啱好夠一隊吖嘛。」