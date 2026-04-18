陳可辛專訪｜視金像獎如奧斯卡　塑造獨一無二的《醬園弄·懸案》

陳可辛導演闊別香港電影金像獎多年，今年憑《醬園弄·懸案》收穫7項提名，對他本人而言意義重大：「我嘅事業喺香港開始，所以香港電影金像獎對我嘅份量好高，因為嗰個係我嘅起步點，亦都係我嘅奧斯卡，只要被人睇到，都係我嘅榮幸。」由敲定《醬園弄·懸案》的時代變遷格局，到跟「非她莫屬」的章子怡攜手塑造獨一無二的女主角詹周氏，陳可辛均對這部作品傾注了無限的愛。觀眾現時亦可於Now TV的Now爆谷自選服務收看《醬園弄·懸案》，欣賞到這部當代佳作。

撰文：何德

闊別金像獎多年竟心情矛盾？

陳可辛導演的傾力之作《醬園弄·懸案》，於今屆金像獎收穫7項提名，更包括最佳電影、最佳導演、最佳女主角等大獎，他亦直認心情雀躍：「梗係好感恩啦，其實好幾年我嘅電影喺香港都冇提名，以前有提過名、攞過獎，但係呢十幾年都冇再提名最佳電影同導演，都比較少喺香港受到關注。對上一次攞到導演獎係《投名狀》，好似尋日咁，但眨下眼其實19年前。」

陳可辛導演今年憑《醬園弄·懸案》收穫7項提名。

他坦言自己近年專注於國內拍片，所以都理解未必得到金像獎提名：「雖然我係個香港導演，但呢十幾年拍嘅都唔係傳統港產片題材，冇提名都合理。所以今次有返呢個提名係開心，但心情都有啲矛盾。」他強調，自己對「香港導演」這身份感受強烈：「You can take me out of Hong Kong, but you can never take Hong Kong out of me.

我拍片嘅方法、審美、價值觀都係由香港開始 ，無論我喺邊度拍戲，嗰個我都冇變過！」

難忘《雙城故事》坐在台下一刻

陳可辛的事業於香港起步，因此對香港電影金像獎別有一份情意結：「我嘅事業喺香港開始，所以香港電影金像獎對我嘅份量好高，因為嗰個係我嘅起步點，亦都係我嘅奧斯卡，只要被人睇到，都係我嘅榮幸。」數到最難忘的一次頒獎禮，必定是帶著處女作《雙城故事》參與的那年：「最深刻係自己第一次拍電影有提名，《雙城故事》係我第一部，就已經有三個提名，美術、編劇同最佳男主角，曾志偉仲攞埋最佳男主角，雖然我個人冇提名，但第一次坐喺嗰度，一定係最深刻印象，甚至比《甜蜜蜜》攞獎更加深刻。」

陳可辛導演往往會將自己對人生困惑與看法，傾注在角色之上。

《醬園弄·懸案》的時代性

《醬園弄·懸案》改編自真人真事，也是一個封建社會被壓迫女性作出反抗的故事。陳可辛導演坦言，他並沒有以「女性電影」看待這部作品，反而是以另一個角度切入：「咁樣講可能好多人鬧……但我冇當佢係女性電影去拍，但我亦唔能夠佔了便宜又賣乖，係因為女性主義抬頭，先至有咁多人願意畀呢個資源，去讓我拍一部唔係好典型嘅商業電影。我唔係女性，如果我話我拍女性主義電影係好扯談。對我嚟講，呢個係大時代裏面強者同弱者嘅故事，係因為時代令到呢個女人嘅命運改變。」

章子怡 飾 詹周氏

趙麗穎 飾 西林

雷佳音 飾 薛至武

女主角非章子怡莫屬

戲中由章子怡飾演謀殺親夫的詹周氏，演技備受讚賞，亦讓她獲得今屆金像獎影后提名。陳可辛導演表示，打從一開始他就確信只有章子怡能做到：「因為章子怡嘅倔強。你想像一個弱小嘅女子，被一個好大隻嘅老公打，佢亦都反抗甚至殺咗佢，仲將佢碎屍，呢樣嘢要一個好硬淨嘅女人先做到。但就咁拍一個好硬淨嘅章子怡，佢已經做過好多次，你點樣令到佢唔同呢？」

章子怡的演出備受讚賞，不論是陳可辛導演還是她本人，都下了很多功夫去塑造這個角色。

章子怡的演出備受讚賞，不論是陳可辛導演還是她本人，都下了很多功夫去塑造這個角色。

章子怡的演出備受讚賞，不論是陳可辛導演還是她本人，都下了很多功夫去塑造這個角色。

除了在化妝造型上下功夫，章子怡亦刻意減肥，在鏡頭上顯得瘦弱無力，從內到外都演活了角色的封建、愚昧：「呢套戲入面佢係封建、愚昧，仲要唔識字，佢因為信個算命嘅講，如果留全屍，下世就會同呢個人有關連， 佢只希望來生唔會再撞到呢個人，所以只能將老公碎屍。呢種愚昧加上倔強，我覺得章子怡做得特別好。由一開始我已經認定係佢做，佢亦都deliver到個角色，我都諗唔到邊個可以代替到佢演。」

每部作品都需要「愛」

陳可辛擁有超過40年的電影製作經驗，亦是華語影壇中極具代表性的導演，很多類型、題材都拍過，問到他是如何決定接下來新作的題材？他坦言：「因為個市場會變化，電影亦都需要龐大資金，好難話我想拍咩就拍咩，好多時都係睇下個市場需要啲咩。例如 《醬園弄》呢套戲點解等咗咁多年，就係由唔啱嘅時機等到佢啱。」

《醬園弄·懸案》現已於Now TV上架，絕對值得觀眾細心觀賞。

陳可辛亦是一位著名的監製，至於如何決定何時只擔任監製，何時會親自執導，他簡單地以「愛」去解釋：「如果一套戲只係有商業價值，你就做監製啦，再搵個導演拍。做監製係，套戲你都喜歡，但唔需要愛上嗰套戲，只要佢商業上成功，搵到演員搵到投資就可以。但如果要搞幾年，去做導演，你一定要愛上呢部戲，將呢部戲personalize，代入到每個角色，通過角色表達到你對呢個世界嘅睇法，先可以叫作品。」對於每一部屬於他的作品，他都傾注了當時對世界與人生的看法：「其實我嘅每一部戲都係講緊我當時對人生嘅困惑，或者睇法去成為主題。佢可以係歌舞片例如《如果·愛》，可以係體育片《奪冠》，可以係戰爭片《投名狀》，可以係愛情片《甜蜜蜜》。」

《醬園弄·懸案》的時代性非常強烈，正因為生於該個時代，才讓女主角的命運改變。

《醬園弄·懸案》的時代性非常強烈，正因為生於該個時代，才讓女主角的命運改變。

《醬園弄·懸案》的時代性非常強烈，正因為生於該個時代，才讓女主角的命運改變。

《甜蜜蜜》的意義

現時Now TV可以觀賞到《醬園弄·懸案》，陳可辛導演笑指，當然最理想是在大銀幕觀賞此作，但即使在上映時錯過了，能透過點播觀賞，都絕對是好事：「當然最好係喺戲院睇，但因為各種原因冇喺戲院睇到，咁都係有睇好過冇睇。可能喺電視或者電腦睇完又有機會遇到重映，觀眾都會想喺大銀幕睇返。」

《醬園弄·懸案》現已於Now TV上架，絕對值得觀眾細心觀賞。

《醬園弄·懸案》現已於Now TV上架，絕對值得觀眾細心觀賞。

時代已經不同，觀眾也更慣常於點播收看各類型的電影作品，陳可辛更舉了其代表作《甜蜜蜜》的例子：「就算《甜蜜蜜》當年嘅票房都唔係特別好，其實九成嘅人睇《甜蜜蜜》，都係透過VCD、DVD或者網上睇。即使我去過咁多地方，內地、韓國、泰國建立到嘅fans base，都係因為《甜蜜蜜》，但佢哋十個有九個都唔係大銀幕睇。咁如果我只堅持要喺大銀幕睇，可能我嘅事業都冇今日，因為我嘅事業一大半，都因為《甜蜜蜜》。」只要是優秀的作品，都值得觀眾以不同形式去支持。好戲不妨一睇再睇，《醬園弄·懸案》現已於Now TV上架，絕對值得大家細心觀賞，一再收看。除此之外，今屆獲香港金像獎提名的《贖夢》、《無名指》、《像我這樣的愛情》、《拼命三郎》、《捕風追影》及《水餃皇后》等多部佳作都已於Now TV上架，當中包括所有獲最佳女主角提名的作品，陣容鼎盛。

詳情：https://bit.ly/4co4CtS